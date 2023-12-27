«Загоняют в угол»: Зеленский и Залужный не смогли договориться о предстоящей мобилизации
Владимир Зеленский и Валерий Залужный не сошлись в цифрах по плану привлечения граждан, а депутаты в Киеве выступают против нового «жестокого» закона о мобилизации.
На Украине бурно обсуждают предстоящую мобилизацию и планы властей внести изменения в законодательство. Так, 26 декабря украинское правительство внесло в Верховную Раду проект закона о мобилизации, который сочли спорным.
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко тогда сообщил, что на Украине процесс мобилизации в ряды Вооруженных сил в последнее время заметно замедлился.
«Мы должны понять, что на место срочников, поскольку Министерство обороны Украины планирует отменить срочную службу, должны прийти мобилизованные», — сказал он.
Как отметил парламентарий, при разработке законопроекта о мобилизации обсуждается вопрос об увольнении срочников, которых призвали в ряды ВСУ до начала специальной военной операции.
В законопроекте предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника и являться по вызову в военкомат в назначенный срок.
Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. А еще снижается нижняя планка возраста для мобилизации: с 27 до 25 лет.
Все началось с того, что президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек.
При этом 26 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг информацию, что командование украинской армии делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек.
«Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры», - указал он в эфире украинского телеканала «Рада».
Залужный добавил, что командование ВСУ на постоянной основе «делает запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс».
Но и без разногласий Зеленского и Залужного новый законопроект о мобилизации был принят депутатами в штыки.
Накануне стало известно, что партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» не будет голосовать в Верховной раде за законопроект о мобилизации. Политик назвала проект закона неконституционным и неэффективным. Тимошенко признала, что Украине нужна мобилизация, но представленный проект закона не решит проблему нехватки солдат на фронте.
А депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Карасеву заявил, что законы, регулирующие мобилизацию украинцев, «нелогичны и жестоки».
«По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», - предупредил он.
Он считает, что новый закон призван мстить всем украинцам, которые не хотят участвовать в боевых действиях.
Пока в Киеве спорят о целесообразности внесения изменений в закон, в Москве не видят необходимости в мобилизации.
Россия не будет проводить мобилизацию в ответ на привлечение в ВСУ дополнительно 500 тысяч человек, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в беседе с НСН.
«В России в ближайшее время мобилизации никакой не будет, мы сейчас принимаем на добровольной основе контрактников. Я сейчас в Тюмени, например, нахожусь. Тюмень выполнила задачи по набору контрактников, мы 421 тысячу контрактников наберем, увеличим армию в следующем году до полутора миллиона человек. Будем способны создавать наступательные группировки войск», - рассказал он.
Депутат отметил, что у Украины другого выхода сегодня нет.
«А у Украины другого пути нет, добровольно там никто не идет, они просто отлавливают людей и отправляют их на фронт. Я не думаю, что это будет быстрый процесс, им необходимо полгода минимум, чтобы провести такую мобилизацию», - заключил он.
Рассуждения о мобилизации проходят на фоне подведения итогов СВО в 2023 году. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной задачей был срыв «громко заявленного» контрнаступления Вооруженных силы Украины (ВСУ).
«Эта задача успешно выполнена», – указал глава военного ведомства.
Шойгу добавил, что российская армия «постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории».
Так, Вооруженные силы России взяли город Марьинка к юго-западу от Донецка под полный контроль. Об этом 25 декабря доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк.
26 декабря Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил, что украинские войска ушли из Марьинки. В рамках пресс-конференции Залужный также заявил, что в течение нескольких месяцев есть риск потери Украиной Авдеевки.
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