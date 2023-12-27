«Загоняют в угол»: Зеленский и Залужный не смогли договориться о предстоящей мобилизации

На Украине бурно обсуждают предстоящую мобилизацию и планы властей внести изменения в законодательство. Так, 26 декабря украинское правительство внесло в Верховную Раду проект закона о мобилизации, который сочли спорным.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко тогда сообщил, что на Украине процесс мобилизации в ряды Вооруженных сил в последнее время заметно замедлился.

«Мы должны понять, что на место срочников, поскольку Министерство обороны Украины планирует отменить срочную службу, должны прийти мобилизованные», — сказал он.

Как отметил парламентарий, при разработке законопроекта о мобилизации обсуждается вопрос об увольнении срочников, которых призвали в ряды ВСУ до начала специальной военной операции.

В законопроекте предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника и являться по вызову в военкомат в назначенный срок.

Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. А еще снижается нижняя планка возраста для мобилизации: с 27 до 25 лет.