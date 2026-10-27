Ультрамутант коронавируса может прийти в Россию
Вариант коронавируса PJ.2.1, который в настоящее время циркулирует в Канаде, США и Европе, в ближайшее время может добраться до России или уже распространяется в стране, но пока не идентифицирован, сообщают «Известия».
Данный штамм-ультрамутант имеет более высокую способность проникать в клетки человека по сравнению с предшественниками и быстро накапливает новые мутации, позволяющие ему эффективнее уходить от иммунного ответа. В Центре Гамалеи заявили, что оценить, насколько эффективна против PJ.2.1 отечественная вакцина «Спутник V», можно будет только по результатам экспериментов.
При этом новый вариант коронавируса не вызывает тяжелых симптомов и заражает преимущественно пожилых людей. По словам медиков, особое внимание сейчас следует уделить его диагностике.
Ранее стало известно о вспышке коронавируса в Таиланде. По данным властей королевства, с начала 2026 года было выявлено более 135 тысяч случаев заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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