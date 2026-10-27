Ультрамутант коронавируса может прийти в Россию

Данный штамм-ультрамутант имеет более высокую способность проникать в клетки человека по сравнению с предшественниками и быстро накапливает новые мутации, позволяющие ему эффективнее уходить от иммунного ответа. В Центре Гамалеи заявили, что оценить, насколько эффективна против PJ.2.1 отечественная вакцина «Спутник V», можно будет только по результатам экспериментов.

При этом новый вариант коронавируса не вызывает тяжелых симптомов и заражает преимущественно пожилых людей. По словам медиков, особое внимание сейчас следует уделить его диагностике.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса в Таиланде. По данным властей королевства, с начала 2026 года было выявлено более 135 тысяч случаев заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

