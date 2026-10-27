В Запорожской области один человек погиб при атаке БПЛА на автобус
Пассажирский автобус, следовавший из Симферополя в Москву, подвергся атаке БПЛА в районе города Приморска в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«В автобусе находился 31 человек, один человек погиб... Все пострадавшие доставлены в больницу», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Для пассажиров, которым не потребовалась госпитализация, организовали питание и размещение.
Ранее украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу Москва — Мелитополь, пострадали три человека, напоминает 360.ru.
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