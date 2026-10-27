Гинцбург высказался о распространении нового штамма коронавируса PJ.2.1

Распространение нового штамма коронавируса PJ.2.1 требует эпидемиологического мониторинга этого варианта и проверки необходимости обновления вакцин. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями».

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По мнению ученого, широкое распространение PJ.2.1 в мире - повод проверить вируснейтрализующую активность у людей, которые уже были вакцинированы.

«Даже самые современные методы моделирования не позволяют оценить эффективность препарата против этого варианта, необходимы эксперименты с антителами, которые вырабатываются в ответ на вакцину "Спутник V"», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее стало известно, что в США и Европе активно распространяется штамм коронавируса PJ.2.1. По данным экспертов, этот вариант обладает значительно более высокой способностью проникать в клетки человека и быстро накапливает новые мутации, позволяющие уходить от иммунного ответа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Гинцбург

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