Гинцбург высказался о распространении нового штамма коронавируса PJ.2.1

По мнению ученого, широкое распространение PJ.2.1 в мире - повод проверить вируснейтрализующую активность у людей, которые уже были вакцинированы.

«Даже самые современные методы моделирования не позволяют оценить эффективность препарата против этого варианта, необходимы эксперименты с антителами, которые вырабатываются в ответ на вакцину "Спутник V"», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее стало известно, что в США и Европе активно распространяется штамм коронавируса PJ.2.1. По данным экспертов, этот вариант обладает значительно более высокой способностью проникать в клетки человека и быстро накапливает новые мутации, позволяющие уходить от иммунного ответа.

