СМИ: АдГ хочет уничтожить Евросоюз
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может инициировать референдум о выходе страны из Европейского союза, сообщает The Telegraph.
По данным издания, это может произойти если ей не удастся добиться масштабного реформирования объединения. Лидер партии Алиса Вайдель предложила преобразовать Евросоюз в более свободное объединение суверенных государств. Основные полномочия по принятию решений предполагается передать национальным правительствам и парламентам.
Политик считает, что ЕС в нынешнем виде перестал быть объединением суверенных стран. Согласно программному документу АдГ, если будущему правительству во главе с партией не удастся добиться существенных изменений в устройстве ЕС, оно вынесет вопрос о выходе ФРГ из объединения на референдум - Dexit – по аналогии с Brexit (выход Великобритании из Евросоюза).
Ранее лидер «АдГ» заявила, что канцлер Фридрих Мерц превращает Германию в мишень для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Миллиардера Сулейманова обвинили в заказных убийствах
- СМИ: АдГ хочет уничтожить Евросоюз
- Украина хочет, чтобы Запад передал ей 10% своих ракет для ПВО
- Ультрамутант коронавируса может прийти в Россию
- Трамп намерен выплачивать по $1 млн за информацию о подтасовках на выборах
- В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом готовой еды
- Трамп раскритиковал Обаму за сравнение Белого дома с рестораном
- СМИ: Путин дал понять, что вопрос территорий для Москвы закрыт
- В Госдуме призвали установить «учительский МРОТ»
- В Совфеде уличили Европу в бытовой русофобии