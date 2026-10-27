СМИ: АдГ хочет уничтожить Евросоюз

По данным издания, это может произойти если ей не удастся добиться масштабного реформирования объединения. Лидер партии Алиса Вайдель предложила преобразовать Евросоюз в более свободное объединение суверенных государств. Основные полномочия по принятию решений предполагается передать национальным правительствам и парламентам.

Политик считает, что ЕС в нынешнем виде перестал быть объединением суверенных стран. Согласно программному документу АдГ, если будущему правительству во главе с партией не удастся добиться существенных изменений в устройстве ЕС, оно вынесет вопрос о выходе ФРГ из объединения на референдум - Dexit – по аналогии с Brexit (выход Великобритании из Евросоюза).

Ранее лидер «АдГ» заявила, что канцлер Фридрих Мерц превращает Германию в мишень для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

