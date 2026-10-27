Миллиардера Сулейманова обвинили в заказных убийствах

«Следователи объявили о завершении предварительного расследования Сулейманову и остальным фигурантам», — отметил собеседник агентства.

Сулейманов отказался признавать вину.

Миллиардера задержали в Москве в октябре прошлого года, напоминает 360.ru. Следователи предъявляли ему обвинение в организации двух убийств, а также одного покушения. Уголовное дело касается преступлений, совершенных в 1999, 2004, 2025 годах. Позднее к обвинениям добавилась статья о создании ОПС и участии в нем.

