Миллиардера Сулейманова обвинили в заказных убийствах
Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову и другим фигурантам уголовного дела об убийстве и покушении на убийства в составе преступного сообщества предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Следователи объявили о завершении предварительного расследования Сулейманову и остальным фигурантам», — отметил собеседник агентства.
Сулейманов отказался признавать вину.
Миллиардера задержали в Москве в октябре прошлого года, напоминает 360.ru. Следователи предъявляли ему обвинение в организации двух убийств, а также одного покушения. Уголовное дело касается преступлений, совершенных в 1999, 2004, 2025 годах. Позднее к обвинениям добавилась статья о создании ОПС и участии в нем.
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