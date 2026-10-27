Украина хочет, чтобы Запад передал ей 10% своих ракет для ПВО
Глава Минобороны Украины Евгений Хмара потребовал от партнеров Запада передачи Киеву 10% имеющихся у них запасов ракет-перехватчиков, в том числе для систем ПВО Patriot и IRIS-T, сообщает ТАСС.
Призыв направлен министерствам обороны ФРГ, Великобритании, Франции, Польши и Италии. Хмара также рассчитывает на финансирование новых закупок переносных зенитных ракетных комплексов и на их передачу из имеющихся запасов партнеров.
Ранее Пентагон ответил на жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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