Украина хочет, чтобы Запад передал ей 10% своих ракет для ПВО

Глава Минобороны Украины Евгений Хмара потребовал от партнеров Запада передачи Киеву 10% имеющихся у них запасов ракет-перехватчиков, в том числе для систем ПВО Patriot и IRIS-T, сообщает ТАСС.

Зеленский обвинил главу Пентагона Хегсета в задержке ракет для Patriot

Призыв направлен министерствам обороны ФРГ, Великобритании, Франции, Польши и Италии. Хмара также рассчитывает на финансирование новых закупок переносных зенитных ракетных комплексов и на их передачу из имеющихся запасов партнеров.

Ранее Пентагон ответил на жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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