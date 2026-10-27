Украина хочет, чтобы Запад передал ей 10% своих ракет для ПВО

Призыв направлен министерствам обороны ФРГ, Великобритании, Франции, Польши и Италии. Хмара также рассчитывает на финансирование новых закупок переносных зенитных ракетных комплексов и на их передачу из имеющихся запасов партнеров.

Ранее Пентагон ответил на жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

