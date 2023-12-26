Залужный опроверг информацию о запросе на мобилизацию в ВСУ 500 тысяч человек
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг информацию, что командование украинской армии делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, сообщает ТАСС.
«Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры», - указал он в эфире украинского телеканала «Рада».
Он указал, что командование ВСУ на постоянной основе «делает запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс».
Залужный также отметил, что конкретные цифры мобилизационного плана являются военной тайной.
Ранее главком ВСУ одобрил готовящийся на Украине законопроект о мобилизации, однако выступил против мобилизацию в войска женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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