Залужный опроверг информацию о запросе на мобилизацию в ВСУ 500 тысяч человек

«Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры», - указал он в эфире украинского телеканала «Рада».

Он указал, что командование ВСУ на постоянной основе «делает запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс».

Залужный также отметил, что конкретные цифры мобилизационного плана являются военной тайной.

Ранее главком ВСУ одобрил готовящийся на Украине законопроект о мобилизации, однако выступил против мобилизацию в войска женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

