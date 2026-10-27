В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом готовой еды
Сенаторы предложили ужесточить контроль за оборотом готовой еды, в том числе через проверку поставщиков сервисами доставки, сообщают «Известия».
С соответствующим обращением они обратились в Роспотребнадзор. Инициатива подразумевает распространение на сервисы доставки еды действующих норм платформенного регулирования для маркетплейсов. Предложено обязать компании проверять наличие у поставщиков, в том числе, разрешительной документации на продукцию.
Парламентарии также предложили обязать сервисы доставки узнавать на этапе заключения договоров наличие ранее выявленных нарушений в деятельности контрагентов. Втаком случае сервисы наравне с поставщиками будут нести ответственность, если сделка состоится при наличии таких нарушений.
Член комитета по регламенту Совфеда Николай Ежов указал, что сфера доставки продуктов питания и готовой еды - это рынок с оборотом более 1 трлн рублей и миллионами потребителей и одновременно часть платформенной экономики.
Заказывая готовую еду в ретейле, люди не всегда даже понимают, что они едят, к тому же все это сводится к фаст-фуду, который подменяет культуру кулинарии. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
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