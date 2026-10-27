В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом готовой еды

С соответствующим обращением они обратились в Роспотребнадзор. Инициатива подразумевает распространение на сервисы доставки еды действующих норм платформенного регулирования для маркетплейсов. Предложено обязать компании проверять наличие у поставщиков, в том числе, разрешительной документации на продукцию.

Парламентарии также предложили обязать сервисы доставки узнавать на этапе заключения договоров наличие ранее выявленных нарушений в деятельности контрагентов. Втаком случае сервисы наравне с поставщиками будут нести ответственность, если сделка состоится при наличии таких нарушений.

Член комитета по регламенту Совфеда Николай Ежов указал, что сфера доставки продуктов питания и готовой еды - это рынок с оборотом более 1 трлн рублей и миллионами потребителей и одновременно часть платформенной экономики.

Заказывая готовую еду в ретейле, люди не всегда даже понимают, что они едят, к тому же все это сводится к фаст-фуду, который подменяет культуру кулинарии. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

