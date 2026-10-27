Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Токио

Российская спортсменка Екатерина Александрова прошла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

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В первом круге теннисистка обыграла соперницу из США Энн Ли. Александрова одержала победу со счетом 6:4, 6:4.

На следующем этапе россиянка сыграет с теннисисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич.

Екатерине Александровой 31 год, она занимает 33-е место в рейтинге WTA.

Ранее россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали призерами международного турнира категории WTA-1000 в Пекине, напоминает 360.ru.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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