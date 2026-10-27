Трамп раскритиковал Обаму за сравнение Белого дома с рестораном

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на заявление экс-президента США Барака Обамы, который сравнил текущую реконструкцию Белого дома с рестораном, сообщает РИА Новости.

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Трамп заявил, что заявление Обамы отражает его политический уровень, такие люди не отличают чистоту от грязи. «Если он [Обама] сказал, что это Cheesecake Factory, это просто показывает, какой он паршивый президент», — отметил глава США.

Обама заявил, что в период нахождения у власти Трампа Белый дом превратился в ресторан экс-главы Ирака Саддама Хусейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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