Трамп раскритиковал Обаму за сравнение Белого дома с рестораном

Трамп заявил, что заявление Обамы отражает его политический уровень, такие люди не отличают чистоту от грязи. «Если он [Обама] сказал, что это Cheesecake Factory, это просто показывает, какой он паршивый президент», — отметил глава США.

Обама заявил, что в период нахождения у власти Трампа Белый дом превратился в ресторан экс-главы Ирака Саддама Хусейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

