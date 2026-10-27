Трамп намерен выплачивать по $1 млн за информацию о подтасовках на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен выплатить по $1 млн каждому, кто проинформирует о махинациях на прошедших и предстоящих выборах в стране.

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«Каждому, кто сообщит о подтасовках на прошедших выборах или предстоящих промежуточных выборах [в Конгресс США] 2026 года, будет выплачен $1 000 000 по факту задержания и вынесения приговора тем, кто стоит за подтасовками», - заявил глава государства.

Сегодня во многих штатах, где у власти находятся республиканцы, в последние годы предпринимаются попытки ужесточить надзор при проведении голосования.

Ранее Трамп обещал выплатить по 5 тысяч долларов каждому американцу. Это произойдет в том случае, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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