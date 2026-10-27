Трамп намерен выплачивать по $1 млн за информацию о подтасовках на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен выплатить по $1 млн каждому, кто проинформирует о махинациях на прошедших и предстоящих выборах в стране.
«Каждому, кто сообщит о подтасовках на прошедших выборах или предстоящих промежуточных выборах [в Конгресс США] 2026 года, будет выплачен $1 000 000 по факту задержания и вынесения приговора тем, кто стоит за подтасовками», - заявил глава государства.
Сегодня во многих штатах, где у власти находятся республиканцы, в последние годы предпринимаются попытки ужесточить надзор при проведении голосования.
Ранее Трамп обещал выплатить по 5 тысяч долларов каждому американцу. Это произойдет в том случае, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп намерен выплачивать по $1 млн за информацию о подтасовках на выборах
- В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом готовой еды
- Трамп раскритиковал Обаму за сравнение Белого дома с рестораном
- СМИ: Путин дал понять, что вопрос территорий для Москвы закрыт
- В Госдуме призвали установить «учительский МРОТ»
- В Совфеде уличили Европу в бытовой русофобии
- Футболист «Баварии» Кейн впервые завоевал «Золотой мяч»
- СМИ: В ФРГ возмутились неготовностью ряда стран выделить деньги Киеву
- Пентагон ответил на жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot
- СМИ: Суды могут раскрыть бизнес самого скрытного миллиардера в мире