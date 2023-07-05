Советник Пушилина опроверг сообщения о потере села Клещеевка

Село Клещеевка в ДНР остается под контролем российских войск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.

По его словам, ВСУ пытаются биться за населенный пункт и находящуюся рядом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска. Он подчеркнул, что ВСУ разгоняют ложную информацию о взятии села.

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что украинские силы наступают в районе Артемовска на западной технике и при поддержке натовской артиллерии.

Киев не оставляет надежд добиться существенных результатов к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу RTVE заявлял, что Украина хочет и «должна» показать результаты на поле боя к этим датам, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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