ЗАПОРОЖЬЕ ГОТОВИТСЯ: ПАНИКА И УЖАС

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа накануне заявил, ссылаясь на «поступившую информацию», что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе, однако этого не произошло. Радиационный фон на станции остается в норме, при этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по-прежнему считает высокой вероятность диверсии.

«Обстановка достаточно напряженная, потому что, действительно, велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Диверсии, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям», - сказал Дмитрий Сергеевич журналистам.

При этом он напомнил об «ужасающих последствиях» подрыва Каховской ГЭС, подчеркнув, что Киев «не гнушается ничем».

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов около девяти утра сообщил, что ЗАЭС работает в штатном режиме.

«На Запорожской АЭС рабочая обстановка, всё штатно. Никакой паники, вопреки усилиям украинских информационных помоек нет. Безопасность на территории ЗАЭС обеспечивают бойцы Росгвардии, за её пределами - Русская Армия. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС и города Энергодара в пределах нормы - 0.110 мкЗв/ч», - написал Рогов в Telegram.

Ближе к обеду он сообщил, что в городе Запорожье, остающемся под контролем Украины, начался ажиотаж в магазинах.

«В Запорожье огромные очереди в магазинах, люди скупают товары первой необходимости. Информационные помойки режима Зеленского продолжают сеять панику и нагнетать ужас, кошмаря людей вбросами о ЧП на Запорожской АЭС», - заявил Рогов, прикрепив к посту видео с очередями.