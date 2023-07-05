«Паника и вбросы»: Угроза диверсии на ЗАЭС вызвала ажиотаж в Запорожье
Песков заявил, что Киев «не гнушается ничем», Захарова назвала Зеленского «ядерным террористом», Медведев объяснил, как быстро закончить СВО, а жители Запорожья бросились опустошать магазины.
Ситуация вокруг возможной диверсии на Запорожской АЭС продолжает накаляться.
В Кремле заявили в среду о большой вероятности провокации киевского режима, предупредив о ее катастрофических последствиях, в МИД РФ возмутились, что президент Украины «держит мир в заложниках», при этом в МАГАТЭ опровергли слухи о том, что АЭС якобы может быть заминирована.
ЗАПОРОЖЬЕ ГОТОВИТСЯ: ПАНИКА И УЖАС
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа накануне заявил, ссылаясь на «поступившую информацию», что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе, однако этого не произошло. Радиационный фон на станции остается в норме, при этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по-прежнему считает высокой вероятность диверсии.
«Обстановка достаточно напряженная, потому что, действительно, велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Диверсии, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям», - сказал Дмитрий Сергеевич журналистам.
При этом он напомнил об «ужасающих последствиях» подрыва Каховской ГЭС, подчеркнув, что Киев «не гнушается ничем».
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов около девяти утра сообщил, что ЗАЭС работает в штатном режиме.
«На Запорожской АЭС рабочая обстановка, всё штатно. Никакой паники, вопреки усилиям украинских информационных помоек нет. Безопасность на территории ЗАЭС обеспечивают бойцы Росгвардии, за её пределами - Русская Армия. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС и города Энергодара в пределах нормы - 0.110 мкЗв/ч», - написал Рогов в Telegram.
Ближе к обеду он сообщил, что в городе Запорожье, остающемся под контролем Украины, начался ажиотаж в магазинах.
«В Запорожье огромные очереди в магазинах, люди скупают товары первой необходимости. Информационные помойки режима Зеленского продолжают сеять панику и нагнетать ужас, кошмаря людей вбросами о ЧП на Запорожской АЭС», - заявил Рогов, прикрепив к посту видео с очередями.
ОТ США ДО ЯПОНИИ: «НАС НЕ ДОСТАНУТ?»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «держит весь мир в заложниках», планируя теракт на Запорожской АЭС.
«Зеленский собирается совершать теракт в отношении Запорожской АЭС – вот так надо говорить, потому что это правда. Потому что они много месяцев ее обстреливают. (…) Мишень туда повешена не от незнания, а от четко спланированной тактики. И мы об этом давно говорим – о ядерном экстремизме режима Зеленского. О том, что он выбрал себе объект покруче для того, чтобы держать практически весь мир в заложниках» – сказала Захарова в эфире радио «Sputnik».
При этом Мария Владимировна указала, что Великобритания и США «от неграмотности» считают, что их «не достанет», потому что они далеко.
Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ажиотажа вокруг ситуации на ЗАЭС объяснил, при каких условиях спецоперацию можно будет завершить «за несколько дней».
«Если бы НАТО, - прежде всего США и их вассалы, - прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то спецоперация завершилась бы за несколько месяцев. Если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», - уверен Дмитрий Анатольевич.
Тем временем гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 июля не подтвердил утверждения украинского лидера о том, что российские военные якобы разместили на крыше ряда энергоблоков ЗАЭС «предметы, напоминающие взрывчатку».
«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию (Запорожской АЭС – прим. НСН), однако мы продолжаем сохранять бдительность»,— сказал Гросси на пресс-конференции в Японии.
При этом он выразил опасения в связи с тем, что боевые действия ведутся «очень близко» к атомной станции.
Экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов ранее говорил НСН, что в случае взрыва на Запорожской АЭС «накроет всю Европу»
«В зависимости от тяжести поражения объектов, самый неприятный вариант – расстояние до 1100 километров, то есть в опасности и Берлин, и Прага, не говоря уже о Варшаве, они окажутся в зоне поражения. Если руководители этих стран не могут Киев обуздать, значит, будут хлебать полной ложкой, Европу накроет», - предупредил Кузнецов.
При этом он назвал «глупостью» утверждения, что Россия якобы может «что-то такое сделать», задавшись вопросом, "зачем тогда Москва брала ЗАЭС под свою ответственность?"
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