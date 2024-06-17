«Взять любой ценой?»: Военкоры об изменениях на фронте на фоне саммита в Швейцарии
Сладков указал на Угледар, под которым погиб военкор военкор «News.ru», Подоляка назвал направление, которое должно было «загореться» под саммит в Швейцарии, а планы Запада на ЗАЭС пока не сказались на Запорожском фронте.
Минобороны России по итогам выходных заявило о выходе на более выгодные рубежи в Запорожской области, которая оказалась в центре повышенного внимания на фоне конференции по Украине в Швейцарии. Другой резонансной новостью с фронта стала гибель под Угледаром военкора издания «News.ru» Никиты Цицаги, о которой уже высказались в МИД РФ.
ЗАПОРОЖСКИЙ ФРОНТ И ГОРЯЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В центре внимания мировых СМИ сейчас итоги прошедшего в Бюргенштоке саммита по Украине, участники которого сошлись во мнении, что Запорожская АЭС (и другие украинские атомные электростанции) должна работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ.
На сегодняшний день эти планы кажутся фантастическими, ну а Минобороны РФ отчиталось 16 июня об успехах в Запорожской области.
«Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», - говорится в сообщении военного ведомства.
По его данным, украинским войскам нанесено поражение в районе Новоселковки Запорожской области, а также у Урожайного и Владимировки в ДНР.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов представил более подробную сводку с Запорожского фронта.
«Подразделения российской группировки войск нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде, 123-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии ВСУ в н.п. Новосёловка Пологовского района Запорожской области. Потери противника составили 135 нацистов», – написал Рогов в Telegram.
При этом военкор Юрий Котенок отметил, что Загорное, «от которого осталось пару улиц размотанных в хлам, на самом деле уже находилось под нашим контролем». Другой воекнор, Семен Пегов пишет, что ситуация на Запорожском фронте без особых изменений.
«Запорожский фронт. Без особых изменений. Российская армия обрабатывает позиции ВСУ с помощью средств дальнего поражения. В районе Работино и северо-западнее Вербового», - написал 17 июня утром в Telegram-канал Пегова WarGonzo.
Со своей стороны, военкор Александр Сладков указал на Угледар.
«Одно из десяти горячих направлений СВО – Угледарское. Смычка ДНР с Запорожской областью. Мы и сейчас продолжаем давить на этом участке. Враг ожесточенно сопротивляется. Задача ВСУ ударить на Волноваху, освобожденную нами еще два года назад. Мы контратакуем. На фоне своей активности в применении БЛА противник добавил мощи в ударах артиллерии. Чувствуется, что помощь Запада пошла. Пока это ситуацию не меняет», - считает Сладков.
Ну а военкор Юрий Подоляка назвал направление, которое должно было «загореться» на фоне саммита в Швейцарии.
«Очень ожесточенное встречное сражение идет в Волчанске и под Липцами. Политическое руководство в Киеве очевидно поставило задачу выбить наши части из города любой ценой под т. н. "саммит мира" в Швейцарии», - написал он в Telergram, не уточнив, о каком городе идет речь.
При этом, по данным Подоляки, на других направлениях, в том числе под Харьковом, российские войска «прочно удерживают инициативу».
УГЛЕДАР: ГИБЕЛЬ ВОЕНКОРА
Именно под Угледаром в выходные произошло еще одно резонансное событие. В результате атаки дронов ВСУ погиб военкор «News.ru» Никита Цицаги.
«Журналист планировал сделать репортаж в районе Никольского монастыря. Цицаги работал в зоне боевых действий в ДНР с 2022 года. Он публиковал материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве. В мае прошлого года Никита Цицаги сделал репортаж из Марьинки — города, «которого нет». 5 июня 2023 года он попал под обстрел, но выжил», - пишут о военкоре коллеги.
По данным «Коммерсанта», Цицаги в разное время сотрудничал и с этим изданием, и с ТАСС, и с «Лентой.ру», и с другими СМИ, а летом 2023 года он получил премию «Редколлегия» за репортаж из Шебекино «Все горит и ничего нету».
Военкор Евгений Поддубный на фоне гибели Цицаги вновь поднял тему наделения военных корреспондентов статусом участника боевых действий с вытекающими льготами.
«После гибели Валеры Кожина Саня Сладков, посетовав на отсутствие статуса, написал: "Руководство (редакций) возьмет на себя бремя забот о раненых и о родных погибших — 100%". Боюсь, что не у всех редакций есть такая возможность. Особенно, если речь идет о небольших региональных изданиях, журналистов которых знает только их преданная аудитория», - отметил Поддубный.
Ну а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить убийство Цицаги.
«Это уже вторая за неделю атака на сотрудников СМИ со схожим почерком. 13 июня под обстрел БПЛА украинских боевиков попала съемочная группа НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен. Жестокое убийство Н.Цицаги – ещё одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан (…) Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь Гендиректора ЮНЕСКО, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление», - подчеркнула Захарова.
10 июня новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые после назначения встретился с военкорами и военными блогерами. Военный корреспондент Александр Коц рассказывал «Радиоточке НСН» о впечатлениях от закрытой встречи с главой Минобороны.
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