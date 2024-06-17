ЗАПОРОЖСКИЙ ФРОНТ И ГОРЯЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В центре внимания мировых СМИ сейчас итоги прошедшего в Бюргенштоке саммита по Украине, участники которого сошлись во мнении, что Запорожская АЭС (и другие украинские атомные электростанции) должна работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ.

На сегодняшний день эти планы кажутся фантастическими, ну а Минобороны РФ отчиталось 16 июня об успехах в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, украинским войскам нанесено поражение в районе Новоселковки Запорожской области, а также у Урожайного и Владимировки в ДНР.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов представил более подробную сводку с Запорожского фронта.

«Подразделения российской группировки войск нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде, 123-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии ВСУ в н.п. Новосёловка Пологовского района Запорожской области. Потери противника составили 135 нацистов», – написал Рогов в Telegram.

При этом военкор Юрий Котенок отметил, что Загорное, «от которого осталось пару улиц размотанных в хлам, на самом деле уже находилось под нашим контролем». Другой воекнор, Семен Пегов пишет, что ситуация на Запорожском фронте без особых изменений.

«Запорожский фронт. Без особых изменений. Российская армия обрабатывает позиции ВСУ с помощью средств дальнего поражения. В районе Работино и северо-западнее Вербового», - написал 17 июня утром в Telegram-канал Пегова WarGonzo.

Со своей стороны, военкор Александр Сладков указал на Угледар.

«Одно из десяти горячих направлений СВО – Угледарское. Смычка ДНР с Запорожской областью. Мы и сейчас продолжаем давить на этом участке. Враг ожесточенно сопротивляется. Задача ВСУ ударить на Волноваху, освобожденную нами еще два года назад. Мы контратакуем. На фоне своей активности в применении БЛА противник добавил мощи в ударах артиллерии. Чувствуется, что помощь Запада пошла. Пока это ситуацию не меняет», - считает Сладков.

Ну а военкор Юрий Подоляка назвал направление, которое должно было «загореться» на фоне саммита в Швейцарии.

«Очень ожесточенное встречное сражение идет в Волчанске и под Липцами. Политическое руководство в Киеве очевидно поставило задачу выбить наши части из города любой ценой под т. н. "саммит мира" в Швейцарии», - написал он в Telergram, не уточнив, о каком городе идет речь.

При этом, по данным Подоляки, на других направлениях, в том числе под Харьковом, российские войска «прочно удерживают инициативу».