«Погружен в тему»: Военкор Коц рассказал о закрытой встрече с Белоусовым

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе закрытой встречи с военными корреспондентами показал, что глубоко погружен в тематику, знает о ситуации в зоне спецоперации на Украине, рассказал военный корреспондент Александр Коц в разговоре с НСН.

Ранее Белоусов провел закрытую встречу с военкорами. По информации госагентств, разговор носил «откровенный и конструктивный характер», по итогам встречи будет дан ряд поручений. Александр Коц отмечал, что встреча длилась почти два часа, на ней обсуждались «все злободневные темы». По его словам, такие встречи с министром станут регулярными.