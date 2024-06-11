«Погружен в тему»: Военкор Коц рассказал о закрытой встрече с Белоусовым

На встрече с военкорами помимо Белоусова присутствовали его помощники. Министр показал, что за короткое время он понял структуру и все составляющие министерства, отметил в эфире НСН Александр Коц. 

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе закрытой встречи с военными корреспондентами показал, что глубоко погружен в тематику, знает о ситуации в зоне спецоперации на Украине, рассказал военный корреспондент Александр Коц в разговоре с НСН.

Ранее Белоусов провел закрытую встречу с военкорами. По информации госагентств, разговор носил «откровенный и конструктивный характер», по итогам встречи будет дан ряд поручений. Александр Коц отмечал, что встреча длилась почти два часа, на ней обсуждались «все злободневные темы». По его словам, такие встречи с министром станут регулярными.

Белоусов появился на заседании Совбеза в военной форме

В свою очередь военкор Александр Сладков сообщил, что на встрече были «интересные и деловые комментарии» министра. Коц уточнил НСН, что не может раскрыть, какие конкретно темы обсуждались.

«Встреча была закрытая, поэтому я не могу рассказать, какие темы затрагивались. Мне показалось, что министр Белоусов очень погружен в тематику. За то короткое время, которое он находится на своем посту, он успел понять и структуру организации министерства, и экономическую, и военную составляющую, и то, что происходит на фронте, он неплохо ориентируется. Первое знакомство с Минобороны у него очень плотное. Думаю, дальше он будет вникать во все аспекты работы своего нового ведомства. При этом у него есть его помощники из, видимо, прошлой команды. Это гражданские люди, которые тоже присутствовали на встрече», - сказал Коц.

На встрече с министром обороны также были, в частности, первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, военкоры RT, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Евгений Поддубный (ВГТРК), Екатерина Агранович («Катруся»), Илья Ушенин с НТВ и Дмитрий Стешин (КП).

В июне прошлого года аналогичную встречу с военкорами проводил президент России Владимир Путин. Тогда в разговоре принимали участие 18 военных корреспондентов и блогеров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Военкор Александр Сладков / t.me/Sladkov_plus
ТЕГИ:СпецоперацияВстречаМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры