«Погружен в тему»: Военкор Коц рассказал о закрытой встрече с Белоусовым
На встрече с военкорами помимо Белоусова присутствовали его помощники. Министр показал, что за короткое время он понял структуру и все составляющие министерства, отметил в эфире НСН Александр Коц.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе закрытой встречи с военными корреспондентами показал, что глубоко погружен в тематику, знает о ситуации в зоне спецоперации на Украине, рассказал военный корреспондент Александр Коц в разговоре с НСН.
Ранее Белоусов провел закрытую встречу с военкорами. По информации госагентств, разговор носил «откровенный и конструктивный характер», по итогам встречи будет дан ряд поручений. Александр Коц отмечал, что встреча длилась почти два часа, на ней обсуждались «все злободневные темы». По его словам, такие встречи с министром станут регулярными.
В свою очередь военкор Александр Сладков сообщил, что на встрече были «интересные и деловые комментарии» министра. Коц уточнил НСН, что не может раскрыть, какие конкретно темы обсуждались.
«Встреча была закрытая, поэтому я не могу рассказать, какие темы затрагивались. Мне показалось, что министр Белоусов очень погружен в тематику. За то короткое время, которое он находится на своем посту, он успел понять и структуру организации министерства, и экономическую, и военную составляющую, и то, что происходит на фронте, он неплохо ориентируется. Первое знакомство с Минобороны у него очень плотное. Думаю, дальше он будет вникать во все аспекты работы своего нового ведомства. При этом у него есть его помощники из, видимо, прошлой команды. Это гражданские люди, которые тоже присутствовали на встрече», - сказал Коц.
На встрече с министром обороны также были, в частности, первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, военкоры RT, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Евгений Поддубный (ВГТРК), Екатерина Агранович («Катруся»), Илья Ушенин с НТВ и Дмитрий Стешин (КП).
В июне прошлого года аналогичную встречу с военкорами проводил президент России Владимир Путин. Тогда в разговоре принимали участие 18 военных корреспондентов и блогеров, передает «Радиоточка НСН».
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