ВС РФ освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области
Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли под контроль село Загорное Запорожской области, заявили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике 15-й бригады Нацгвардии Украины и подразделениям 58-й мотопехотной бригады. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Новоселки, Урожайное и Владимировка.
На этой неделе российские войска взяли под контроль село Старомайорское в Донецкой республике, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru