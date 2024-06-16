Журналист Никита Цицаги погиб в ДНР

По данным источника, военный корреспондент находился в селе Никольское. Он планировал сделать репортаж недалеко от Никольского монастыря под Угледаром.

Ранее RT сообщил, что Следственный комитет России установит всех причастных к смерти оператора НТВ Валерия Кожина при обстреле Горловки.