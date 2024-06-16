Журналист Никита Цицаги погиб в ДНР
16 июня 202410:12
В ДНР в результате атаки ВСУ погиб журналист Никита Цицаги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
По данным источника, военный корреспондент находился в селе Никольское. Он планировал сделать репортаж недалеко от Никольского монастыря под Угледаром.
Ранее RT сообщил, что Следственный комитет России установит всех причастных к смерти оператора НТВ Валерия Кожина при обстреле Горловки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru