Журналист Никита Цицаги погиб в ДНР

В ДНР в результате атаки ВСУ погиб журналист Никита Цицаги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме

По данным источника, военный корреспондент находился в селе Никольское. Он планировал сделать репортаж недалеко от Никольского монастыря под Угледаром.

Ранее RT сообщил, что Следственный комитет России установит всех причастных к смерти оператора НТВ Валерия Кожина при обстреле Горловки.

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ФОТО: ТАСС
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