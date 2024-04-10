«Взламывают оборону»: Армия России взяла Богдановку и наступает на Часов Яр
Военкоры сообщают, что армия России взяла под контроль Богдановку на северо-востоке от Часов Яра. МО РФ информацию пока не комментировало. Между тем Зеленский заявил, что ВСУ разработали план нового наступления.
Российские войска, а именно бойцы 200-й бригады, взяли под контроль населенный пункт Богдановка у Часов Яра (ДНР), сообщили российские военкоры.
«200-я бригада освободила Богдановку, выбив врага с фланга у Часов Яра», – говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Telegram-канал добровольческой бригады «Эспаньола» и Telegram-канал «WarGonzo» также подтвердили, что город взят под контроль, идет зачистка опорных пунктов.
Согласно данным военкоров, взятие населенного пункта произошло после ожесточенных боев на местности, выжившие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали с западных окраин города. Минобороны пока не комментировало взятие Богдановки.
ПРОДВИЖЕНИЕ К ЧАСОВ ЯРУ
Долгое время Богдановка являлась фактически ключевым узлом обороны ВСУ к северо-востоку от Часов Яра. Стоит ожидать, что давление на гарнизон ВСУ в самом Часов Яре усилится еще больше. Последним рубежом обороны украинской армии северо-восточнее Часов Яра остается Калиновка.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 10 апреля сообщил, что украинские военные закрыли выезд из Часова Яра для остающегося в городе гражданского населения. В разговоре с ТАСС он отметил, что эвакуация из города больше невозможна и подчеркнул, что ВСУ оборудовали многочисленные оборонительные сооружения в жилых массивах и частных секторах.
Военный аналитик Bild Юлиан Репке отметил, что армия России наступает на Часов Яр тактикой тройного удара: одновременно нанося фронтальный удар с востока и с флангов на юге и севере. Такую тактику Россия применяла и ранее при штурме Авдеевки, Бахмута (Артемовска) и Новомихайловки. При этом украинские военные аналитики уже признали продвижение Вооруженных сил РФ при наступлении на Часов Яр.
В свою очередь глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН отмечал, что после взятия Часова Яра откроется оперативный простор на Запад.
«Мы видим, как шаг за шагом ребята взламывают линии обороны. Мы видим, что поддавливание идет по всей линии боевого соприкосновения. Есть такие авангарды, где наступление приобретает большую скорость и большие успехи. Как раз Часов Яр – это один из них. Теперь власти Киева убавили пыл. Естественно, после освобождения Часова Яра открывается оперативный простор дальше на Запад и здесь каждый из населенных пунктов будет крайне важный. Что подготовят враги, чтобы удержаться на землях Донбасса и Новороссии, мы увидим в ближайшем будущем», – говорил он.
НОВЫЙ КОНТРНАСТУП ВСУ И ВООРУЖЕНИЕ
Между тем президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля сообщил, что Киев разработал план нового контрнаступления. При этом он подчеркнул, что для наступательной операции ВСУ нужны передовые системы вооружения от зарубежных партнеров, включая Соединенные Штаты. Он также выразил надежду, что Киев получит современные технологии для производства новейших типов оружия.
По мнению Зеленского, с помощью современного оружия украинская армия будет иметь шансы на успех.
«Если мы продолжим наращивать производство, если будем получать лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», – приводит Bild слова Зеленского.
При этом украинский президент, говоря об отказе канцлера Германии Олафа Шольца предоставить дальнобойные ракеты Taurus, назвал это «не таким простым вопросом». Зеленский добавил, что Шольц не может оставить страну без вооружения.
Так, выделяемой помощи Киеву со сторону Запада хватает лишь на оборону. При этом в конгрессе США 10 апреля запросили данные у администрации президента Джо Байдена о расходовании выделенных Украине средств. В обращении американских законодателей говорится, что они до сих пор в точности не знают, сколько в общей сложности на сегодняшний день Вашингтон потратил на конфликт.
В свою очередь член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл 9 апреля заявил, что в настоящее время траты США на Украину составляют «порядка 80 тысяч долларов каждую секунду», и страна должна отказаться от оказания помощи.
Ранее, 2 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. По его словам, после провала летнего контрнаступления ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах. Только за март российская армия взяла под контроль в ДНР Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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