«Взламывают оборону»: Армия России взяла Богдановку и наступает на Часов Яр

Согласно данным военкоров, взятие населенного пункта произошло после ожесточенных боев на местности, выжившие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали с западных окраин города. Минобороны пока не комментировало взятие Богдановки.

ПРОДВИЖЕНИЕ К ЧАСОВ ЯРУ

Долгое время Богдановка являлась фактически ключевым узлом обороны ВСУ к северо-востоку от Часов Яра. Стоит ожидать, что давление на гарнизон ВСУ в самом Часов Яре усилится еще больше. Последним рубежом обороны украинской армии северо-восточнее Часов Яра остается Калиновка.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 10 апреля сообщил, что украинские военные закрыли выезд из Часова Яра для остающегося в городе гражданского населения. В разговоре с ТАСС он отметил, что эвакуация из города больше невозможна и подчеркнул, что ВСУ оборудовали многочисленные оборонительные сооружения в жилых массивах и частных секторах.

Военный аналитик Bild Юлиан Репке отметил, что армия России наступает на Часов Яр тактикой тройного удара: одновременно нанося фронтальный удар с востока и с флангов на юге и севере. Такую тактику Россия применяла и ранее при штурме Авдеевки, Бахмута (Артемовска) и Новомихайловки. При этом украинские военные аналитики уже признали продвижение Вооруженных сил РФ при наступлении на Часов Яр.

В свою очередь глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН отмечал, что после взятия Часова Яра откроется оперативный простор на Запад.

«Мы видим, как шаг за шагом ребята взламывают линии обороны. Мы видим, что поддавливание идет по всей линии боевого соприкосновения. Есть такие авангарды, где наступление приобретает большую скорость и большие успехи. Как раз Часов Яр – это один из них. Теперь власти Киева убавили пыл. Естественно, после освобождения Часова Яра открывается оперативный простор дальше на Запад и здесь каждый из населенных пунктов будет крайне важный. Что подготовят враги, чтобы удержаться на землях Донбасса и Новороссии, мы увидим в ближайшем будущем», – говорил он.