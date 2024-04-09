Харьков является «отрезанным ломотем» для президента Украины Владимира Зеленского, при наступлении российской армии на город он не сдаст его и будет готов превратить в руины, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.

Ранее глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявил, что принудительную эвакуацию населения могут распространить на Харьковский и Богодуховский районы области. По его словам, власти рассматривают возможность эвакуации семей с детьми. Глава администрации также допустил, что эвакуация может затронуть даже те населенные пункты, которые располагаются в отдалении от границы. В свою очередь газета Bild сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают первую линию новых укреплений в Харьковской области всего в 10 километрах от границы с РФ. Рогов отметил, что Зеленскому будет не жалко «уничтожить» Харьков при наступлении ВС РФ на город.