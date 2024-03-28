Зеленский заявил, что Украина не готова к защите при крупном наступлении РФ
Украинским войска до сих пор удавалось сдерживать Вооружённые силы РФ на расстоянии. Об этом в интервью CBS News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, примерно в конце мая или в июне ожидается ещё одно крупное наступление российских войск и Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут оказаться не готовы к обороне.
Он указал, что в настоящее время Украине больше всего необходимы системы противоракетной обороны и больше артиллерии.
«Нам нужна помощь сейчас», - заключил Зеленский.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что заметна стагнация ВСУ по линии фронта. По его словам, это произошло из-за дефицита ресурсов для «эффективных наступательных действий», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ингушетии задержали трех подростков за дрифт у Вечного огня
- Светлаков объяснил, почему ушел из «Уральских пельменей»
- Люк Бессон приступил к съемкам новой экранизации «Дракулы» Брэма Стокера
- ВСУ установили в Одесской области пять тысяч противотанковых заграждений
- Житель Брянска получил 10 лет колонии за намерение воевать на стороне Украины
- Белый дом: США передали РФ детальную информацию о подготовке теракта
- Хоккейный ЦСКА расторг контракт с вратарем Федотовым
- СМИ: Выделенные ВСУ 300 млн долларов уже были потрачены
- Владельцам аэропорта «Домодедово» предстоит выплатить Emirates более 1 млн рублей
- Экс-аспирант МГУ Мифтахов получил четыре года колонии за оправдание терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru