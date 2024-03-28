Зеленский заявил, что Украина не готова к защите при крупном наступлении РФ

По его словам, примерно в конце мая или в июне ожидается ещё одно крупное наступление российских войск и Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут оказаться не готовы к обороне.

Он указал, что в настоящее время Украине больше всего необходимы системы противоракетной обороны и больше артиллерии.

«Нам нужна помощь сейчас», - заключил Зеленский.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что заметна стагнация ВСУ по линии фронта. По его словам, это произошло из-за дефицита ресурсов для «эффективных наступательных действий», передает «Радиоточка НСН».

