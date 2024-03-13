Президент Польши: Украине нужны вооружения, а не западные войска

Президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству Bloomberg заявил, что Украине нужны от Запада вооружение и деньги, а не войска.

Макрон дополнил свое заявление об отправке военных на Украину

По его словам, поставки вооружений и оказание финансовой поддержки Киеву - это «единственная возможность» избежать прямого вовлечения в конфликт.

«При отправке военных плата за достижение мира на Украине будет действительно очень высокой», - заключил польский лидер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто допустил, что ряд стран Евросоюза направят свои войска на Украину, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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