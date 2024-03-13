Президент Польши: Украине нужны вооружения, а не западные войска
13 марта 202413:54
Президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству Bloomberg заявил, что Украине нужны от Запада вооружение и деньги, а не войска.
По его словам, поставки вооружений и оказание финансовой поддержки Киеву - это «единственная возможность» избежать прямого вовлечения в конфликт.
«При отправке военных плата за достижение мира на Украине будет действительно очень высокой», - заключил польский лидер.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто допустил, что ряд стран Евросоюза направят свои войска на Украину, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru