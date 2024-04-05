Освобождение Водяного снизит число обстрелов Донецка
5 апреля 202418:09
Освобождение населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике снизит число обстрелов Донецка, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
По его словам, это также создаст плацдарм для последующего наступления Вооруженных сил России сразу на нескольких направлениях, обойдя мощные укепрайоны противника.
Ранее в Минобороны заявили о том, что российские военные освободили Водяное в ДНР, Минобороны: российские военные освободили Водяное в ДНР сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru