Освобождение Водяного снизит число обстрелов Донецка

Освобождение населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике снизит число обстрелов Донецка, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

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По его словам, это также создаст плацдарм для последующего наступления Вооруженных сил России сразу на нескольких направлениях, обойдя мощные укепрайоны противника.

Ранее в Минобороны заявили о том, что российские военные освободили Водяное в ДНР, Минобороны: российские военные освободили Водяное в ДНР сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ВСУОбстрелМинобороныДонецкДНР

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