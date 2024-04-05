Освобождение Водяного снизит число обстрелов Донецка

По его словам, это также создаст плацдарм для последующего наступления Вооруженных сил России сразу на нескольких направлениях, обойдя мощные укепрайоны противника.

Ранее в Минобороны заявили о том, что российские военные освободили Водяное в ДНР, Минобороны: российские военные освободили Водяное в ДНР сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

