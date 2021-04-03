Танковый прорыв и окружение? Россия и Украина стягивают силы к Донбассу
Москва и Киев основательно подготовились к возможной войне в Донбассе. Пока это демонстрация возможностей, но эксперты уверены: всё может начаться в ближайшие недели.
В последних числах марта в соцсетях начали появляться видео, на которых запечатлено движение российской военной техники в сторону Ростовской области и Крыма. Железнодорожные платформы с танками, БМП и самоходными артиллерийскими установками видели в Пензе, затем — в Воронеже, ещё позже в Краснодаре и на мосту через Керченский пролив.
В России официально ссылаются на учения, прошедшие до 25 марта. Однако аналитики Conflict Intelligence Team отмечают, что факты возвращения техники в места постоянной дислокации пока не зафиксированы.
«Не исключено, что российские силы сосредоточились у украинской границы, чтобы оказать давление на украинские власти, которые в последнее время предпринимают активные шаги против организаций и отдельных лиц, которые считаются агентами влияния Кремля», - полагают в CIT.
Впрочем, учения проводят и Вооружённые силы Украины (ВСУ). Очевидцы также сообщали о переброске украинской военной техники по железным дорогам в сторону Донбасса и Крыма. 3 апреля бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков привёл на своей странице во «ВКонтакте» свежие оперативные данные.
«По оперативным данным через г. Мариуполь в сторону г.Донецк и г.Новоазовск перемещается большое количество БТ (бронетехники — прим. НСН), артиллерии и ЛС (личного состава — прим. НСН) ВСУ. Отмечается увеличение БТ и ЛС в самом Мариуполе», - написал он.
Кроме того, как указывает Стрелков, через Киев подгоняет по 12-14 топливозаправщиков через Славянск в сторону Артёмовска, тем самым создавая запас горючего на полевых складах в непосредственной близости к линии фронта.
«Не факт, что наступление будет, но это может произойти после завершения распутицы, это где-то середина апреля. Но без крупномасштабной поддержки Российской Федерации разгром ЛНР и ДНР будет очень быстрый – в течение нескольких дней», - говорил он ранее в эфире НСН.
Пока ещё остаётся надежда, что наступления ВСУ всё же не будет: официальные лица в Москве и Киеве напоминают, что всё же настроены искать дипломатические решения. Однако за семь лет они так и не были найдены, а обстрелы в Донбассе продолжаются.
Так, в сообществе «Типичный Донецк» во «ВКонтакте» предупреждают подписчиков о напряжённой ситуации на линии фронта.
«Рекомендуется жителям прифронтовых районов на юго-западе, западе, северо-западе, севере Донецка, западных, северо-западных районов Горловки покинуть улицы и быть предельно осторожными», - говорилось в сообщении от 2 апреля.
В Верховной Раде ожидают, по всей видимости, не самых радужных перспектив. Депутата от партии президента Украины «Слуга народа» Анну Колесник подловили на отправке сообщения с текстом «Надо валить из этой страны» во время выступления главкома ВСУ Руслана Хомчака.
Мэр Днепра Борис Филатов пристыдил Колесник на своей странице в Facebook.
«Большинство людей боятся войны. Особенно женщины. После 2014-2015 года я точно это знаю. Не стыдно бояться войны. Даже не стыдно ездить в отпуск на майские. Даже народным избранникам. Стыдно называть нашу страну - «этой». Эта страна не «эта», она - наша, родная и другая нам не нужна», - написал он.
Можно догадываться, является ли фраза об отпуске на майские намёком или советом, но есть и другие мнения насчёт того, что война может начаться в мае. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил «Росбалту», что война может начаться именно через месяц — к этому моменту «все будет готово».
По его мнению, Россия вполне может попытаться окружить украинских военных. Российский десант может с моря высадиться на необорудованном побережье между Николаевом и Одессой в глубине украинской стратегической обороны, считает он, сравнивая такой десант с «высадкой в Нормандии».
«Все говорят о возможном танковом вторжении из Белгорода через Харьков в направлении Запорожья, чтобы окружить украинскую группировку на левобережье в Донбассе. Отрезать Украину от моря, создать Новороссию, например…», - описал Фельгенгауэр потенциально возможный сценарий.
Пока же ещё есть время надеяться на то, что стороны согласуют и реализуют политико-дипломатический вариант деэскалации и урегулирования в Донбассе. Во всяком случае, последствия военного обострения прекрасно понимают в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это было бы «безумие».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+17 813 / сут.
Умерли
100 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+19 450 / сут.
- Минобороны продемонстрирует пять видов танков на Параде Победы
- В Москве осудили участников подготовки теракта
- Военный спутник РФ сгорел в атмосфере
- Медик спрогнозировал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
- Корпус главного здания МГУ эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru