Танковый прорыв и окружение? Россия и Украина стягивают силы к Донбассу

В последних числах марта в соцсетях начали появляться видео, на которых запечатлено движение российской военной техники в сторону Ростовской области и Крыма. Железнодорожные платформы с танками, БМП и самоходными артиллерийскими установками видели в Пензе, затем — в Воронеже, ещё позже в Краснодаре и на мосту через Керченский пролив.

В России официально ссылаются на учения, прошедшие до 25 марта. Однако аналитики Conflict Intelligence Team отмечают, что факты возвращения техники в места постоянной дислокации пока не зафиксированы.

«Не исключено, что российские силы сосредоточились у украинской границы, чтобы оказать давление на украинские власти, которые в последнее время предпринимают активные шаги против организаций и отдельных лиц, которые считаются агентами влияния Кремля», - полагают в CIT.

Впрочем, учения проводят и Вооружённые силы Украины (ВСУ). Очевидцы также сообщали о переброске украинской военной техники по железным дорогам в сторону Донбасса и Крыма. 3 апреля бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков привёл на своей странице во «ВКонтакте» свежие оперативные данные.

«По оперативным данным через г. Мариуполь в сторону г.Донецк и г.Новоазовск перемещается большое количество БТ (бронетехники — прим. НСН), артиллерии и ЛС (личного состава — прим. НСН) ВСУ. Отмечается увеличение БТ и ЛС в самом Мариуполе», - написал он.