Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предрек скорую потерю Киевом Донбасса. «По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой», – сказал он.

Парламентарий добавил, что уже никто не верит власти, так как люди видят, как попираются права украинских граждан и нивелируются права человека. «Если действия власти не изменятся, то, похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс», – заключил политик, указав на Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году.

Тем временем в Верховной Раде царит смятение среди депутатов. Депутат Верховной Рады от партии президента Украины «Слуга народа» Анна Колесник призналась в своем желании покинуть Украину из-за угрозы большой войны. Она написала собеседнику в мессенджере, что слушает выступление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который заявил о стягивании российский войск к украинским границам. Колесник написала сообщение: «Надо валить из этой страны». Переписку депутата сфотографировали журналисты.