Надо валить? В Раде запаниковали из-за возможной потери Донбасса
Философ Александр Дугин и экс-председатель Совмина ДНР уверены, что Донбасс сохранит свою независимость от Киева.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предрек скорую потерю Киевом Донбасса. «По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой», – сказал он.
Парламентарий добавил, что уже никто не верит власти, так как люди видят, как попираются права украинских граждан и нивелируются права человека. «Если действия власти не изменятся, то, похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс», – заключил политик, указав на Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году.
Тем временем в Верховной Раде царит смятение среди депутатов. Депутат Верховной Рады от партии президента Украины «Слуга народа» Анна Колесник призналась в своем желании покинуть Украину из-за угрозы большой войны. Она написала собеседнику в мессенджере, что слушает выступление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который заявил о стягивании российский войск к украинским границам. Колесник написала сообщение: «Надо валить из этой страны». Переписку депутата сфотографировали журналисты.
30 марта Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Согласно документу, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев, ответственность за нынешнее обострение лежит на России. 26 марта президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». До этого в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих ВСУ. Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.
Экс-председатель Совета министров ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН высказал мнение, что ДНР и ЛНР не вернутся на Украину даже при смене власти в Киеве - вероятнее, что украинское государство попросту перестанет существовать.
«Когда так называемая власть на Украине станет более адекватной, это будет означать, что Украина как отдельное псевдогосударство перестанет быть колонией США и станет частью России. Таким образом, Украины не будет. Тут логический тупик. На Украине может быть только неадекватная власть! Как только на Украине появляется адекватная власть, Украина из чего-то, изображающего из себя отдельную страну, становится частью великой России. Малороссией, фактически. И в этом «Мало-» нет ничего обидного и унизительного. Просто Украина меньше большей части России, это чисто географическое понятие, возникшее сотни лет назад», - заключил он.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН выразил уверенность в распаде Украины. Он считает, что для будущего этого государства есть два сценария.
«Первый. Украинцы свергают нынешний политический режим и начинают по-настоящему строить украинскую государственность, крепкую, надежную, с учетом двух идентичностей. Признавая, что на Украине есть два народа – западно-украинский и восточно-украинский. Это позволит и разрешить проблемы с Россией, и говорить о реинтеграции Донбасса. Если же свержения хунты в Киеве не произойдет, Новороссия, вторая Украина, возникнет сама. Донбасс станет ядром и центром этой второй Украины. Присоединение этой Новороссии к России совершенно необязательно, это как решит ее народ. Если же не будет ни первого, ни второго сценария, то произойдет распад Украины с неизвестными последствиями», - заключил собеседник НСН.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналистам выразил надежду, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия. «Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет», - сказал представитель Кремля.
В противном случае при серьезном обострении в Донбассе России придется полноценно участвовать в конфликте, предупредил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В ситуации обострения в Донбассе эволюция, которую уже претерпела украинская армия, вынудит российскую армию вмешиваться под своим лицом. Без "ихтамнетов" и "вежливых людей", а реально вводить со своей физиономией батальонно-тактические группы с авиацией, с тяжелой артиллерией, с ракетными системами, ПВО и так далее, и тому подобное. Это надо учитывать. Нас не должна заботить болтовня главкома ВСУ Хомчака про вступление в НАТО, нас должна заботить та реальная эволюция, которую проделывают украинские вооруженные силы», - отметил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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