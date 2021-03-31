«Надо валить!» Депутат Рады испугалась угрозы войны

Депутат Верховной Рады Украины Анна Колесник, представляющая партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа», раскрыла желание покинуть Украину из-за угрозы большой войны, сообщает портал «Страна.ua».

Переписку депутата во время заседания парламента сфотографировал корреспондент издания «Буквы». Во время выступления главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака находящаяся в сессионном зале Колесник написала абоненту по имени Стас сообщение со словами: «Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны».

Отметим, что в этот момент Хомчак рассказывал о стягивании российский войск к российско-украинской границе в Брянской и Воронежской областях РФ и в Крыму.



Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса». По данным NYT, такое решение было принято после того, как власти США заявили о четырёх тысячах российских военных, которые направляются в сторону Украины.

