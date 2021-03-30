«Вежливые люди» снимут маски. Раскрыт масштаб возможной войны в Донбассе

Хорошая новость в том, что НАТО при эскалации конфликта в Донбассе не вмешается, рассказал со своей стороны Норин.

«Натовские войска вводить не будут. Ввести на Украину батальонно-боевую группу армии США – это целая история, они этого делать не будут точно. Поставки вооружения – тоже своеобразная тема, потому что вооружения бессмысленно поставлять без обученного персонала, запчастей и подобного. Вы же не можете просто привезти "Джавелины", а они там сами всех подобьют. Это надо обучать расчеты, а это недели, может месяцы. За это время вся война закончится сто раз. Поэтому все, что страны НАТО хотели сделать для Украины, они уже сделали. Это инструктаж, некоторая техника, которая закрывает узкие места, например радары контрбатарейной борьбы, некоторые образцы вооружения, те же "Джавелины". Так что все, с чем России предстоит столкнуться, там уже есть», - заключил историк.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты» выразил надежду, что напряжённость в Донбассе не перерастёт в боевые действия. «Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет», - сказал представитель Кремля.

Вместе с тем, по оценке бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, ВСУ могут начать наступление в Донбассе в середине апреля.

