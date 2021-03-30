«Вежливые люди» снимут маски. Раскрыт масштаб возможной войны в Донбассе
Военный историк Евгений Норин считает, что России придётся вступить в войну за Луганск и Донецк - и не так, как в 2014 году.
При серьёзном обострении в Донбассе России придется полноценно участвовать в конфликте, предупредил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В ситуации обострения в Донбассе эволюция, которую уже претерпела украинская армия, вынудит российскую армию вмешиваться под своим лицом. Без "ихтамнетов" и "вежливых людей", а реально вводить со своей физиономией батальонно-тактические группы с авиацией, с тяжелой артиллерией, с ракетными системами, ПВО и так далее, и тому подобное. Это надо учитывать. Нас не должна заботить болтовня главкома ВСУ Хомчака про вступление в НАТО, нас должна заботить та реальная эволюция, которую проделывают украинские вооруженные силы», - отметил он.
Хорошая новость в том, что НАТО при эскалации конфликта в Донбассе не вмешается, рассказал со своей стороны Норин.
«Натовские войска вводить не будут. Ввести на Украину батальонно-боевую группу армии США – это целая история, они этого делать не будут точно. Поставки вооружения – тоже своеобразная тема, потому что вооружения бессмысленно поставлять без обученного персонала, запчастей и подобного. Вы же не можете просто привезти "Джавелины", а они там сами всех подобьют. Это надо обучать расчеты, а это недели, может месяцы. За это время вся война закончится сто раз. Поэтому все, что страны НАТО хотели сделать для Украины, они уже сделали. Это инструктаж, некоторая техника, которая закрывает узкие места, например радары контрбатарейной борьбы, некоторые образцы вооружения, те же "Джавелины". Так что все, с чем России предстоит столкнуться, там уже есть», - заключил историк.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты» выразил надежду, что напряжённость в Донбассе не перерастёт в боевые действия. «Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет», - сказал представитель Кремля.
Вместе с тем, по оценке бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, ВСУ могут начать наступление в Донбассе в середине апреля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 277 / сут.
Умерли
98 442+409 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 588 / сут.
- Голикова заявила о снижении числа абортов в России
- Песков заявил, что пример Путина должен подтолкнуть россиян вакцинироваться
- СМИ: Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и обстрелял силовиков
- Saxo Bank предрек рублю обвал летом
- Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru