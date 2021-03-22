«Разгром за несколько дней». Стрелков назвал дату наступления на Донбасс

«О том, что «Правый сектор» проводит мобилизацию и перебрасывает свои силы, известно уже несколько дней, это и не скрывают. Во всех областях Украины проводятся сборы их рот. Речи о провокациях нет, украинская армия готовится к наступлению и «Правый сектор» готовится в нем участвовать. Насчет провокаций – там каждый день обстрелы, каждый, в том числе тяжелой артиллерией, которой у «Правого сектора» нет. Но нашим СМИ удобно считать, что провокации проводит только «Правый сектор», - иронизирует Стрелков.

По его словам, наступление украинской армии может начаться примерно в середине апреля.

«Не факт, что наступление будет, но это может произойти после завершения распутицы, это где-то середина апреля. Но без крупномасштабной поддержки Российской Федерации разгром ЛНР и ДНР будет очень быстрый – в течение нескольких дней», - сказал военный эксперт.

Ранее Стрелков в эфире НСН рассказал, каким может быть новое наступление ВСУ.

