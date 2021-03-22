«Разгром за несколько дней». Стрелков назвал дату наступления на Донбасс

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, что без масштабной поддержки России республики Донбасса продержатся несколько дней.

Участники «Правого сектора» (организация запрещена в России и признана экстремистской) приехали к линии соприкосновения на контролируемой Киевом территории Донбасса, пишут СМИ со ссылкой на представителя народной милиции самопровозглашенной республики Якова Осадчего. Они разместили блокпост для досмотра личного автотранспорта и документов местных жителей у населенного пункта Станица и стали вербовать информаторов.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, что без масштабной поддержки России республики Донбасса продержатся несколько дней.

ЛНР заявила о прибытии «Правого сектора» в Донбасс

«О том, что «Правый сектор» проводит мобилизацию и перебрасывает свои силы, известно уже несколько дней, это и не скрывают. Во всех областях Украины проводятся сборы их рот. Речи о провокациях нет, украинская армия готовится к наступлению и «Правый сектор» готовится в нем участвовать. Насчет провокаций – там каждый день обстрелы, каждый, в том числе тяжелой артиллерией, которой у «Правого сектора» нет. Но нашим СМИ удобно считать, что провокации проводит только «Правый сектор», - иронизирует Стрелков.

По его словам, наступление украинской армии может начаться примерно в середине апреля.

«Не факт, что наступление будет, но это может произойти после завершения распутицы, это где-то середина апреля. Но без крупномасштабной поддержки Российской Федерации разгром ЛНР и ДНР будет очень быстрый – в течение нескольких дней», - сказал военный эксперт.

Ранее Стрелков в эфире НСН рассказал, каким может быть новое наступление ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Игорь СтрелковДонбассВойна В Донбассе
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