Выпад Савченко в адрес Порошенко объяснили местью

«Новая власть будет недвусмысленно намекать Порошенко, что ему надо успокоиться. Последние новости из Госбюро расследований по поводу Порошенко говорят о том, что новая власть стремится напугать бывшего президента или, по крайней мере, запускать в информационное пространство информацию о новых уголовных делах в отношении него, чтобы навредить его электоральному рейтингу. Тем не менее, протестные выступления, которые сейчас пытается возглавить Порошенко, могут способствовать тому, что у него произойдет, пусть небольшой, но электоральный рост. Но все равно ему не стоит рассчитывать, что он заработает электоральные очки благодаря протестам. Часть радикалов, которые участвуют в акции «Нет капитуляции», негативно относятся к самому Порошенко», — отметил собеседник НСН.

Между тем, выпад Савченко в адрес Порошенко — это ее месть за свою неспокойную жизнь в Киеве после возвращения из российской тюрьмы, считает политолог.

«Старая власть сделала все, чтобы лишить украинскую летчицу звания героини и наградить ее званием «Агента Кремля». Ее заявления имеют некоторый резонанс в местном медиапространстве, но говорить о том, что она стала авторитетным политическим деятелем, к которому прислушиваются широкие массы на Украине, не стоит. Ее претензии к Порошенко понятны: у нее всегда были конфликтные отношения с украинским президентом. Именно при Порошенко Савченко попала в украинскую тюрьму, в отношении нее были развернуты судебные преследования. В некотором смысле ее заявления – такая себе месть бывшему украинскому лидеру за неспокойную жизнь в Киеве после возвращения из российской тюрьмы», — считает Мезюхо.

Протесты против «формулы Штайнмайера» сильно ударили и по рейтингу Зеленского.

«Мы сможем наблюдать эти электоральные потери на местных выборах на Украине и на выборах в Киевскую раду. Фактически украинский президент сдался под натиском радикалов, отмалчивается, не дает ответа на агрессивные заявления со стороны националистов. Кто бы что ни говорил, но организация украинских интегральных националистов является серьезным фактором в украинской политике. Сами протестные выступления говорят, что Зеленский не в полной мере оказывает влияние на силовой блок в стране. Часть радикалов, выступающих против формулы, подконтрольны министру внутренних дел Арсену Авакову. Из ситуации понятно, что у президента сложились сложные отношения с главой МВД, что говорит о слабости украинского лидера и как президента, так и верховного главнокомандующего», — добавил политолог.

Напомним, в понедельник, 7 октября, в Киеве прошел митинг против присвоения Донбассу особого статуса в рамках «формулы Штайнмайера». За организацией митинга, по некоторым сведениям, может стоять Порошенко и его партия «Европейская солидарность».