Штайнмайер объяснил суть названной в его честь формулы

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, автор формулы по урегулированию конфликта в Донбассе, прояснил суть предложенного им четыре года назад механизма, пишет Deutsche Welle.

По его словам, «формула Штайнмайера» была лишь попыткой превратить большие шаги по замирению Донбасса, к которым стороны оказались не готовы, в ряд маленьких. При этом он отметил, что эти шаги до сих пор необходимо согласовывать и обсуждать.