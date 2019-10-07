Штайнмайер объяснил суть названной в его честь формулы

7 октября 201918:45

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, автор формулы по урегулированию конфликта в Донбассе, прояснил суть предложенного им четыре года назад механизма, пишет Deutsche Welle.

По его словам, «формула Штайнмайера» была лишь попыткой превратить большие шаги по замирению Донбасса, к которым стороны оказались не готовы, в ряд маленьких. При этом он отметил, что эти шаги до сих пор необходимо согласовывать и обсуждать.

Капитуляция. Политолог рассказал, как воспринимают в Киеве «формулу Штайнмайера»

Также президент Германии отмёл критику формулы, носящей его имя, бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который ранее заявил, что формула «писалась в Кремле». Штайнмайер напомнил, что представители пятого президента Украины присутствовали при написании документа.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера». Согласно документу выборы на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях пройдут по законам Украины, после чего, если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, вступает в силу закон об особом статусе Донбасса.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото с сайта gr-sozidatel.ru.
ТЕГИ:УкраинаДонбасс