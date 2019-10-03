Капитуляция. Политолог рассказал, как воспринимают в Киеве «формулу Штайнмайера»

«Уступка, с точки зрения Украины, заключалась бы в другом. Это, прежде всего, сначала возвращение контроля над границей, потом уже демилитаризация региона и потом уже выборы. Логика в чем: если Украина возвращает себе контроль над границей, при этом выводятся разного рода войска, производится разоружение. Тогда эту территорию полноценно контролирует Украина. А в минских соглашениях, в законе об особом статусе записано, что выборы проводятся на основе украинского законодательства, под контролем Украины. То есть в выборах участвуют все украинские политические силы, там работают украинские медиа, правовые нормы, выборы администрируются центральной избирательной комиссией, и она утверждает результаты, а не Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В формуле Штайнмайера выборы проводятся фактически под контролем ОБСЕ. И контроль на границе возвращают только через две недели после даты выборов. ОБСЕ делает вывод, что выборы прошли демократическим путем. То есть окончательно утверждают и легитимизируют результаты выборов», - объяснил он.

То есть, отметил политолог, получается уступка со стороны Украины, а не по отношению к ней.

«Отсюда весь этот хайп противников Зеленского по поводу капитуляции, что он идет на одностороннюю уступку, что фактически согласился на капитуляцию. Выборы до контроля над границей, хотя в минских соглашениях сначала контроль над границей, решение вопросов безопасности, демилитаризации, а потом уже выборы. Поэтому достаточно серьезные протесты в Киеве по этому поводу. Хотя формула Штайнмайера где-то является уступками всех сторон», - добавил Карасев.

По его словам, значение подписания этой формулы в том, что она разблокирует встречу в нормандском формате.

«Там нужно сделать все, чтобы это не воспринималось как капитуляция, чтобы это был полноценный компромисс. Но это будет зависеть от того, как пройдет встреча в нормандском формате, какие там будут приняты решения», - заключил эксперт.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера». Согласно документу выборы на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях пройдут по законам Украины, после чего, если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, вступает в силу закон об особом статусе Донбасса.