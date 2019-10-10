Савченко о Порошенко: Мерзость, проигравшая Украину в 2015-м
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила в лицемерии бывшего президента страны Петра Порошенко за его критику «формулы Штайнмайера», передает RT.
В эфире одного из украинских телеканалов Савченко напомнила, что в 2015 году Порошенко сам подписал Минские соглашения, одобрил так называемую формулу Штайнмайера, а после недавних митингов обвинил новые власти в проведении «спецоперации по расшатыванию страны».
«Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. Почему сейчас эта мерзость имеет право раскачивать страну?» - цитирует Савченко издание РИА ФАН.
В минувший понедельник, 7 октября, в Киеве прошел митинг против присвоения Донбассу особого статуса в рамках «формулы Штайнмайера. Как отмечает Ura.ru, за организацией митинга может стоять Порошенко и его партия «Европейская солидарность».
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