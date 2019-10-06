Порошенко устроил телескандал из-за формулы Штайнмайера

6 октября 201913:24

Экс-президент Украины Пётр Порошенко во время съемки телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера» на канале ТРК Украина вступил в перепалку с лидером «Национального корпуса» Андреем Билецким. Причиной выяснения отношений стала формула Штайнмайера. Вся запись выложена на Facebook программы и на YouTube.

Билецкий обвинил бывшего украинского лидера в беспринципности из-за подписанных Порошенко Минских соглашений и его нынешнего протеста против применения формулы Штайнмайера, отмечает Газета.ru.

«Будет прекрасно, если мы с вами попрощаемся, как страна», — заявил Билецкий.

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На это Порошенко указал политику на его малозначительность.

«А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — приводит цитату Порошенко RT.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Маркив
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