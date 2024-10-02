«Выход к Запорожью»: ВСУ потеряли Угледар, который удерживали больше двух лет
Украинские власти сообщили, что ВС РФ взяли Угледар под контроль, депутат Рады Гончарено назвал это «позором». Военкоры также сообщают о взятии города, а эксперты заявили, что теперь будет полностью открыт Запорожский фронт.
Вооруженные силы РФ взяли город Угледар под контроль, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
«Это ужас. Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делает наш министр? Это позор», – написал депутат и потребовал от министра обороны Рустема Умерова уйти в отставку.
Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает его значимым в вопросе снабжения войск. Там проживало порядка 14 тысяч человек. Минобороны РФ о взятии города под контроль пока не сообщало.
СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ВСУ
О боях в Угледаре сообщил глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября, спустя несколько дней заход Вооруженных сил РФ в город признали и украинские власти. Уже 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил об «очень, очень сложной» ситуации на линии фронта.
Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин вечером 1 октября сообщил, что российская армия находятся почти в центре Угледара, идут активные боевые действия. Он отмечал, что в городе остаются 107 человек, детей среди них нет.
Филашкин подчеркнул, что из-за ведения боев в черте города туда сложно доставить гуманитарную помощь.
По данным Telegram-канала «Shot», российские военные сфотографировали государственный флаг сразу в нескольких районах города, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили практически все позиции в пределах Угледара. О переходе большей части города под контроль ВС РФ сообщил военкор Александр Коц, Telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина «Colonelcassad» сообщил о полном взятии города.
«В городе еще продолжается зачистка. В центральной части города появились наши флаги», – говорится в сообщении.
Отмечается, что взятие Угледара является важным оперативным успехом Вооруженных сил РФ. По словам Коца, ВСУ оказывают лишь очаговое сопротивление, организованной обороны больше нет. Военкор подчеркнул, что Угледар является последним украинским городом на Южнодонецком направлении. На него завязана вся оборона ВСУ в этой части ДНР. Кроме того, населенный пункт находится на возвышенности, с его окраин местность просматривается на километры.
ЗНАЧЕНИЕ УГЛЕДАРА ДЛЯ ВС РФ
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью НСН отмечал, что взятие российскими силами Угледара открывает Запорожский фронт, где штурмы могут вестись сегодня только с фланга, а также Днепропетровскую область.
«Угледар – чрезвычайно важный город, он важен, с одной стороны, для наступления на Запорожье. Мы сможем двигаться на Запорожском фронте, в районе Работино там серьезный укрепрайон. В лоб его штурмовать очень сложно, а зайти с фланга легче. С другой стороны, можно двигаться на Покровск, там зайти с южного фланга, сначала взять Курахово», – рассказал он.
В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил НСН 23 сентября, что взятие Угледара – это вопрос не месяцев, а ближайшая перспектива. Он отмечал, что в населенном пункте создается огневой мешок – группировка ВСУ будет уничтожена или взята в плен.
«Вокруг Угледара реально создается огневой мешок, в простонародье именуемый котлом, где находится группировка противника. Она может попросту быть окружена, либо уничтожена, либо ей придется сдаться в плен. Значимость Угледара большая, поскольку это логистический узел, там есть много нюансов и тонкостей по поводу рельефа. И данный населенный пункт для нас стратегически важен, не тактически. Для украинских боевиков это тоже очень важный населенный пункт, поскольку с падением Угледара под вопросом будет Курахово, там также уже формируется "подкова", где находится крупная группировка противника», – говорил он.
Денис Пушилин заявлял, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи.
«Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления», – объяснял он в разговоре с РИА Новости.
В марте 2022 года власти ДНР сообщали о взятии Угледара, однако уже в июне Минобороны России сообщило, что позиции в Угледаре занимают подразделения украинской армии.
В начале июля текущего года советник Пушилина Игорь Кимаковский в эфире Первого канала сообщал, что под контролем украинских войск находится более 40% территории ДНР. По его словам, ВС РФ практически везде на Донецком направлении продвигаются успешно, в то время как ВСУ несут колоссальные потери.
С начала этого года Минобороны РФ сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых – Авдеевка. В августе подразделения ВС России подошли к окраинам Покровска, 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Украинские военные рассказывали The New York Times о «кошмаре» для ВСУ в районе Угледара и Покровска, передает «Радиоточка НСН».
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