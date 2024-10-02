«Выход к Запорожью»: ВСУ потеряли Угледар, который удерживали больше двух лет

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает его значимым в вопросе снабжения войск. Там проживало порядка 14 тысяч человек. Минобороны РФ о взятии города под контроль пока не сообщало.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ВСУ

О боях в Угледаре сообщил глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября, спустя несколько дней заход Вооруженных сил РФ в город признали и украинские власти. Уже 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил об «очень, очень сложной» ситуации на линии фронта.

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин вечером 1 октября сообщил, что российская армия находятся почти в центре Угледара, идут активные боевые действия. Он отмечал, что в городе остаются 107 человек, детей среди них нет.

Филашкин подчеркнул, что из-за ведения боев в черте города туда сложно доставить гуманитарную помощь.

По данным Telegram-канала «Shot», российские военные сфотографировали государственный флаг сразу в нескольких районах города, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили практически все позиции в пределах Угледара. О переходе большей части города под контроль ВС РФ сообщил военкор Александр Коц, Telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина «Colonelcassad» сообщил о полном взятии города.

«В городе еще продолжается зачистка. В центральной части города появились наши флаги», – говорится в сообщении.

Отмечается, что взятие Угледара является важным оперативным успехом Вооруженных сил РФ. По словам Коца, ВСУ оказывают лишь очаговое сопротивление, организованной обороны больше нет. Военкор подчеркнул, что Угледар является последним украинским городом на Южнодонецком направлении. На него завязана вся оборона ВСУ в этой части ДНР. Кроме того, населенный пункт находится на возвышенности, с его окраин местность просматривается на километры.