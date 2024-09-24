Советник главы ДНР: ВСУ пытаются выводить из Угледара ударные группы
Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) Угледара оказался в серьезных «клещах» российских войск, ротация ВСУ фактически невозможна, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, ВСУ уже пытаются выводить ударные группы из Угледара. Кимаковский отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к минобороны, признают невозможность ротации и бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН отметил, что взятие Угледара – это вопрос не месяцев, а ближайшая перспектива. По его словам, в населенном пункте создается «огневой мешок», группировка ВСУ будет уничтожена или взята в плен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru