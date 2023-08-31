ВС РФ уничтожили полевой лагерь и пункт управления под Угледаром

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении. На купянском направлении ВС РФ отразили пять контратак украинской стороны. Отмечается, что потери противника за сутки составили около 50 бойцов.

Российские военнослужащие отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Кроме того, ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что жители региона сообщили в экстренные службы о подозрительных летательных аппаратах над Брянском, в результате над городом сбили три беспилотника самолетного типа, пишет RT.

