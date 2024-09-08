СМИ: Трое российских бойцов выжили после подрыва на мине под Угледаром
8 сентября 202409:39
Трое российских военнослужащих подорвались на украинской мине, сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».
При этом бойцам удалось выжить. Военные поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию.
Инцидент произошел на угледарском направлении на территории ДНР.
Ранее восемь танков ВСУ расстреливали машины жителя Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трое российских бойцов выжили после подрыва на мине под Угледаром
- СМИ: В Полтаве раздался взрыв
- Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО
- Война, надежда и любовь: Педро Альмодовар и «Бруталист» выиграли Венецианский кинофестиваль
- СМИ: ВСУ начали применять БПЛА с расплавленным металлом
- СМИ: Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции
- Жители Бразилии вышли на массовые протесты после закрытия соцсети Х
- Маск: Беспилотники Starship отправятся на Марс через два года
- Против рэпера Моргенштерна заведено уголовное дело
- ЦРУ: США подозревали РФ в намерении применить ядерное оружие в 2022 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru