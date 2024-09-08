СМИ: Трое российских бойцов выжили после подрыва на мине под Угледаром

Трое российских военнослужащих подорвались на украинской мине, сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

При этом бойцам удалось выжить. Военные поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию.

Инцидент произошел на угледарском направлении на территории ДНР.

Ранее восемь танков ВСУ расстреливали машины жителя Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУ

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