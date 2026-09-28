Путин переназначил Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет
Кирилл Дмитриев продолжит руководить Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, Дмитриев, возглавляющий фонд с 2011 года, был переназначен ещё на один пятилетний срок.
«Назначить Дмитриева... генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых инвестиций» сроком на пять лет», - говорится в указе.
Ранее Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с избранием депутатом Госдумы IX созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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