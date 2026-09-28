Путин переназначил Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет

Кирилл Дмитриев продолжит руководить Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, Дмитриев, возглавляющий фонд с 2011 года, был переназначен ещё на один пятилетний срок.

«Назначить Дмитриева... генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых инвестиций» сроком на пять лет», - говорится в указе.

Ранее Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с избранием депутатом Госдумы IX созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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