«Не вопрос месяцев»: Огневой «мешок» позволит России взять Угледар в ближайшее время

Андрей Марочко заявил НСН, что взятие Угледара – это вопрос не месяцев, а ближайшая перспектива, это улучшит тактическое и стратегическое положение положение ВС РФ.

Взятие Угледара – это вопрос не месяцев, а ближайшая перспектива, в населенном пункте создается огневой мешок, группировка ВСУ будет уничтожена или взята в плен, сказал в эфире НСН военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 23 сентября, Вооруженные силы РФ продолжают окружать Угледар, есть очередные тактические успехи. Отмечается, что был взят под контроль населенный пункт Острое. Кроме того, поступает информация о контроле российских войск над населенным пунктом Крутой Яр. Минобороны РФ информацию пока не комментировало. Марочко рассказал, что населенный пункт стратегически важен для обеих сторон.

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«Вокруг Угледара реально создается огневой мешок, в простонародье именуемый котлом, где находится группировка противника. Она может попросту быть окружена либо уничтожена, либо ей придется сдаться в плен. Значимость Угледара большая, поскольку это логистический узел, там есть много нюансов и тонкостей по поводу рельефа. И данный населенный пункт для нас стратегически важен, не тактически. Для украинских боевиков это тоже очень важный населенный пункт, поскольку с падением Угледара под вопросом будет Курахово, там также уже формируется "подкова", где находится крупная группировка противника», - отметил он.

По его словам, динамика фронта говорит о взятии населенного пункта в ближайшее время.

«Так что взятие Угледара довольно существенно улучшит наше и тактическое, и стратегическое положение. Касаемо сроков, здесь это дело неблагодарное. Все зависит от того, сколько пушечного мяса еще будут подбрасывать украинские боевики. Но динамика фронта говорит о быстром развитии событий. Так что это время не месяцев, а, скорее всего, ближайшая перспектива», - заключил собеседник НСН.

Российские военные постепенно берут украинские войска под Угледаром в окружение, рассказал ранее военкор Александр Коц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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