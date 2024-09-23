«Не вопрос месяцев»: Огневой «мешок» позволит России взять Угледар в ближайшее время

«Вокруг Угледара реально создается огневой мешок, в простонародье именуемый котлом, где находится группировка противника. Она может попросту быть окружена либо уничтожена, либо ей придется сдаться в плен. Значимость Угледара большая, поскольку это логистический узел, там есть много нюансов и тонкостей по поводу рельефа. И данный населенный пункт для нас стратегически важен, не тактически. Для украинских боевиков это тоже очень важный населенный пункт, поскольку с падением Угледара под вопросом будет Курахово, там также уже формируется "подкова", где находится крупная группировка противника», - отметил он.

По его словам, динамика фронта говорит о взятии населенного пункта в ближайшее время.

«Так что взятие Угледара довольно существенно улучшит наше и тактическое, и стратегическое положение. Касаемо сроков, здесь это дело неблагодарное. Все зависит от того, сколько пушечного мяса еще будут подбрасывать украинские боевики. Но динамика фронта говорит о быстром развитии событий. Так что это время не месяцев, а, скорее всего, ближайшая перспектива», - заключил собеседник НСН.

Российские военные постепенно берут украинские войска под Угледаром в окружение, рассказал ранее военкор Александр Коц, передает «Радиоточка НСН».

