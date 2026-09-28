Лазер на концерте в рамках шоу действительно может повредить сетчатку глаза, поэтому важно никогда не смотреть на него на подобных мероприятиях, а при малейших проблемах с глазами сразу обратиться к врачу в тот же день. Об этом НСН рассказал врач-офтальмолог Наталья Шилова.

Лазеры могли повредить камеры нескольких телефонов зрителей во время концерта «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону, организаторы свяжутся с пострадавшими и «в беде не оставят», сообщил директор группы Роберт Погосян. Его слова приводят РИА Новости. Концерты группы прошли во «Дворце спорта"» в Ростове-на-Дону 24, 25 и 27 сентября. Позже в соцсетях появилось видео с концерта с подписью: «Пришли на концерт "Руки Вверх!"... Нас было четверо, и всем побило камеры лазерами». Шилова раскрыла, что пострадать могли и камеры, и глаза зрителей.

«Лазер действительно способен повредить зрение. Если достаточно мощный луч попадает в глаз, оптика глаза фокусирует его на сетчатке, и это может вызвать ожог и стойкое снижение зрения. Причем повреждение иногда происходит очень быстро и без боли, поэтому рассчитывать, что человек обязательно успеет зажмуриться, нельзя. Однако повреждение камеры телефона само по себе не доказывает, что пострадали глаза зрителей. У камеры и человеческого глаза разная чувствительность и разные условия попадания света. Оценить безопасность конкретного шоу можно только по параметрам оборудования и измерениям излучения в зрительской зоне», — объяснила она.

При этом Шилова подчеркнула, что шоу с лазерами можно проводить безопасно, но должны быть учтены и соблюдены все необходимые параметры, чтобы не навредить зрителям.