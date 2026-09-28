Очки не помогут: Как зрителю защититься от лазера на концерте
Наталья Шилова раскрыла НСН, что ответственность за безопасный уровень воздействия лазером на зрителей в рамках шоу несут организаторы, так как он поражает глаз быстро и без боли.
Лазер на концерте в рамках шоу действительно может повредить сетчатку глаза, поэтому важно никогда не смотреть на него на подобных мероприятиях, а при малейших проблемах с глазами сразу обратиться к врачу в тот же день. Об этом НСН рассказал врач-офтальмолог Наталья Шилова.
Лазеры могли повредить камеры нескольких телефонов зрителей во время концерта «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону, организаторы свяжутся с пострадавшими и «в беде не оставят», сообщил директор группы Роберт Погосян. Его слова приводят РИА Новости. Концерты группы прошли во «Дворце спорта"» в Ростове-на-Дону 24, 25 и 27 сентября. Позже в соцсетях появилось видео с концерта с подписью: «Пришли на концерт "Руки Вверх!"... Нас было четверо, и всем побило камеры лазерами». Шилова раскрыла, что пострадать могли и камеры, и глаза зрителей.
«Лазер действительно способен повредить зрение. Если достаточно мощный луч попадает в глаз, оптика глаза фокусирует его на сетчатке, и это может вызвать ожог и стойкое снижение зрения. Причем повреждение иногда происходит очень быстро и без боли, поэтому рассчитывать, что человек обязательно успеет зажмуриться, нельзя. Однако повреждение камеры телефона само по себе не доказывает, что пострадали глаза зрителей. У камеры и человеческого глаза разная чувствительность и разные условия попадания света. Оценить безопасность конкретного шоу можно только по параметрам оборудования и измерениям излучения в зрительской зоне», — объяснила она.
При этом Шилова подчеркнула, что шоу с лазерами можно проводить безопасно, но должны быть учтены и соблюдены все необходимые параметры, чтобы не навредить зрителям.
«Лазерные шоу можно проводить безопасно, если оборудование правильно настроено, а воздействие на зрителей не превышает допустимых уровней. Опасные лучи не должны попадать людям в глаза. Это задача организаторов и технических специалистов. Меры предосторожности простые: не смотреть прямо в источник лазерного луча, не пытаться специально поймать его взглядом и не наблюдать за ним через бинокль. Если луч направлен вам в лицо, сразу отвернитесь, отойдите из этой зоны и сообщите сотрудникам площадки. Обычные солнцезащитные очки надежной защиты от лазера не обеспечивают», — уточнила Шилова.
Также врач рассказала, что делать, если после концерта все же начались проблемы со зрением.
«Если после такого воздействия появилось пятно перед глазом, стали искажаться линии, выпадают буквы при чтении или снизилась четкость зрения, нужно срочно обратиться к офтальмологу. При подозрении на лазерное повреждение необходимо обследовать сетчатку, а капли от усталости здесь не помогут», — подытожила она.
Ранее стало известно, что солист группы «БиС», певец Дмитрий Бикбаев был госпитализирован после падения на концерте, однако медики не нашли у знаменитости переломов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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