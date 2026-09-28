Путин ограничил доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса

В список вошла информация об экспорте товаров, включая наименования и количество, о цене, продавцах и покупателях, порядке взаиморасчетов по контрактам, транспортных средствах и номерах контейнеров, направлениях поставок и маршрутах перевозки, наименованиях морских терминалов, дате и времени начала и окончания операций с вывозимыми товарами.

Кроме того, ограничен доступ к таможенной статистике об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), планируемых объёмах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

«Ограничения введены в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», - говорится в документе.

Ранее Путин до 31 декабря 2028 года продлил действие продовольственного эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

