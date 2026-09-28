Путин ограничил доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса
Президент РФ Владимир Путин ввёл ограничение на часть информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В список вошла информация об экспорте товаров, включая наименования и количество, о цене, продавцах и покупателях, порядке взаиморасчетов по контрактам, транспортных средствах и номерах контейнеров, направлениях поставок и маршрутах перевозки, наименованиях морских терминалов, дате и времени начала и окончания операций с вывозимыми товарами.
Кроме того, ограничен доступ к таможенной статистике об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), планируемых объёмах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.
«Ограничения введены в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», - говорится в документе.
Ранее Путин до 31 декабря 2028 года продлил действие продовольственного эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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