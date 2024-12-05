Выбросят за борт? Кадыров предрек скорое завершение СВО, армия России наступает
Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация может скоро закончиться, однако «перестрелки» могут остаться. Между тем ВС РФ продолжают наступать в зоне СВО, а США требуют от Киева понижения возраста мобилизации до 18 лет.
Военная операция может скоро закончиться, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сказал в ходе прямой линии с жителями республики. При этом, по его словам, «перестрелки» будут продолжаться из-за людей, которые заинтересованы в том, чтобы «зарабатывать на этом».
«Я больше чем уверен, что недолго осталось. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончился (конфликт – ред. НСН), а зарабатывать на этом», – сказал он.
Вместе с тем Кадыров подчеркнул, что он сам не хотел бы окончания военной операции до достижения цели.
ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ И ОЖИДАНИЯ ОТ ТРАМПА
Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной с учетом реалий «на земле». Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 4 декабря заявил, что сейчас Москва вряд ли сможет прийти к компромиссному решению с Киевом.
«Как только люди в Киеве начнут понимать, что Россия не пойдет по предложенному ими пути, я думаю, могут появиться возможности», – сказал Рябков в интервью CNN.
По его мнению, «волшебного решения» конфликта не существует. Рябков также отметил, что Москва пока не получала каких-либо предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа, однако когда они поступят, их рассмотрят, «но не в ущерб нашим национальным интересам».
Ряд политиков связывают с президентством Трампа начало переговоров России и Украины по завершению конфликта, другие же считают, что политический курс США вряд ли изменится. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что после победы в президентской гонке США Дональд Трамп может попытаться выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах.
«Думаю, значительно сократятся поставки оружия на Украину, и Трамп постарается переложить все бремя помощи на Европу. Там будут этому не рады, учитывая всю экономическую и политическую ситуацию на континенте. Европа не сможет и не будет этого делать. США воевали с Россией руками Украины, добились определенных результатов для модернизации своего военно-технического комплекса, слив все старое оружие. Сегодня получили большие заказы, модернизируя экономику. Дальнейшее углубление конфликта им невыгодно, Украину просто выбросят за борт, как использованную аудиторию», – сказал он.
Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России, сообщал британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных. По данным издания, 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ часть территорий и допускают скорое отступление сразу на нескольких направлениях. Причиной тому является отсутствие перспективы ротации на фронте, «систематическая слабость Украины» и общая усталость военных от конфликта.
ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ В ЗОНЕ СВО
Вооруженные силы РФ продолжают наступать в зоне спецоперации. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на 4 декабря, на Донецком фронте российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Нового Комара, ВСУ пытаются контратаковать и оказывают ожесточенное сопротивление. В районе Сухих Ялов ВС РФ также улучшили свои позиции на подступах к населенному пункту. Сообщается о выходе российских войск на окраины Константинопольского. Кроме того, есть тактические успехи в районе населенного пункта Старые Терны.
Отмечается, что продолжаются городские бои в Часов Яре. ВС РФ продолжают попытки улучшить свои позиции на флангах.
Канал также сообщил, что ВС РФ охватывают Великую Новоселку. Стало известно об очередных тактических успехах на северном фланге, в районе населенного пункта Новый Комар.
«В перспективе можно ожидать, что широкий охват Великой Новоселки закончится аналогично охвату Угледара», – добавляется в сообщении.
В конце ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что армия России закрепилась на восточных окраинах поселка и взяла под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
В свою очередь в Курской области на нескольких участках продолжаются тяжелые бои. ВСУ проводят контратаки, продолжая перекидывать резервы на это направление. На Запорожском фронте бои имеют в основном позиционный характер, активно работают средства дальнего поражения. При этом 3 декабря Минобороны России сообщило о занятии ВС РФ двух населенных пунктов – Романовки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.
ПОНИЖЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОГО ВОЗРАСТА НА УКРАИНЕ
На фоне нехватки людей в украинской армии партнеры Киева настаивают на снижении призывного возраста. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью агентству Reuters 4 декабря заявил, что Вашингтон и его союзники настаивают на необходимости снижения призывного возраста на Украине до 18 лет.
«Мы считаем, и многие из нас считают, что вовлечение молодых людей (в конфликт – ред. НСН) необходимо», – сказал он.
Блинкен также напомнил, что в настоящее время граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет не принимают участия в боевых действиях.
До этого глава Госдепа США заявлял о важности вопроса с личным составом для ВСУ. По его словам, люди на фронте необходимы даже в условиях достаточного финансирования и снабжения армии оружием.
Украинские СМИ со ссылкой на источники в политических кругах 3 декабря сообщили, что власти снизят возраст мобилизации в случае продолжения боевых действий. Отмечается, что Киев хочет саботировать обсуждение прекращения огня требованиями по вступлению в НАТО, чтобы продолжить боевые действия и не проводить выборы в стране.
«Если план Банковой по срыву договоренностей о прекращении огня сработает, то снижать возраст в любом случае придется», – говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября заявлял, что призывной возраст в стране не будет снижен, пока страны Запада не выполнят обещания по комплектации бригад ВСУ. Тогда он выступил с утверждением, что требования по снижению выдвигают «некоторые европейские лидеры».
Ранее Владимир Путин, обозначая условия для возможного прекращения огня, заявил, в частности, о необходимости вывода ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До сих пор Киев выступал за воплощение в жизнь «формулы мира» Владимира Зеленского. Она, в частности, предполагает перемещение российских войск на границы 1991 года, передает «Радиоточка НСН».
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