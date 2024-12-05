Выбросят за борт? Кадыров предрек скорое завершение СВО, армия России наступает

Вместе с тем Кадыров подчеркнул, что он сам не хотел бы окончания военной операции до достижения цели.

ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ И ОЖИДАНИЯ ОТ ТРАМПА

Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной с учетом реалий «на земле». Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 4 декабря заявил, что сейчас Москва вряд ли сможет прийти к компромиссному решению с Киевом.

«Как только люди в Киеве начнут понимать, что Россия не пойдет по предложенному ими пути, я думаю, могут появиться возможности», – сказал Рябков в интервью CNN.

По его мнению, «волшебного решения» конфликта не существует. Рябков также отметил, что Москва пока не получала каких-либо предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа, однако когда они поступят, их рассмотрят, «но не в ущерб нашим национальным интересам».

Ряд политиков связывают с президентством Трампа начало переговоров России и Украины по завершению конфликта, другие же считают, что политический курс США вряд ли изменится. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что после победы в президентской гонке США Дональд Трамп может попытаться выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах.

«Думаю, значительно сократятся поставки оружия на Украину, и Трамп постарается переложить все бремя помощи на Европу. Там будут этому не рады, учитывая всю экономическую и политическую ситуацию на континенте. Европа не сможет и не будет этого делать. США воевали с Россией руками Украины, добились определенных результатов для модернизации своего военно-технического комплекса, слив все старое оружие. Сегодня получили большие заказы, модернизируя экономику. Дальнейшее углубление конфликта им невыгодно, Украину просто выбросят за борт, как использованную аудиторию», – сказал он.

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России, сообщал британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных. По данным издания, 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ часть территорий и допускают скорое отступление сразу на нескольких направлениях. Причиной тому является отсутствие перспективы ротации на фронте, «систематическая слабость Украины» и общая усталость военных от конфликта.