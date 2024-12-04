Группа бойцов из отдельной президентской бригады ВСУ сдалась в плен армии России в районе Великой Новоселки на времевском направлении. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация от наших военных о взятии в плен группы украинских боевиков из так называемой отдельной президентской бригады ВСУ», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, это первая массовая сдача в плен бойцов этого формирования. Российским войскам сдались по меньшей мере семь боевиков.

«Они своим поступком подсказывают [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, как и ему следует поступить», — добавил Рогов.

Ранее эксперт заявил, что украинский президент обрек группировку ВСУ в Курахово на гибель, приказав удерживать город ценой больших потерь, напоминает РЕН ТВ.

