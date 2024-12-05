Небензя: На Украине в скором времени может начаться мобилизация детей
Партнеры Киева на Западе на фоне неудач на поле боя подталкивают Украину к новой волне мобилизации, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, «за детей могут взяться очень скоро». «Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев», — заявил дипломат.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru