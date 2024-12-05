МИД Италии: Зеленскому придется уступить, если ВС России продолжат наступать

ФАС предостерегла ретейлеров от повышения цен перед Новым годом Ракету с аппаратом в интересах Минобороны запустили с Плесецка Парламент Южной Кореи внес на рассмотрение импичмент президента Около 19 тысяч человек остались без света в Крыму Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования