МИД Италии: Зеленскому придется уступить, если ВС России продолжат наступать
5 декабря 202402:02
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки, если наступление войск России продолжится, сообщает издание Coriere Della Sera со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Посмотрим, что произойдет и какова будет ситуация, когда начнется диалог», — заявил дипломат.
Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна не планирует отправлять своих военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru