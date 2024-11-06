«Без перспектив»: В Госдуме допустили, что победа Трампа похоронит план Зеленского
При Дональде Трампе США не откажутся от поддержки Украины, однако финансирование будет сокращено, заявил НСН депутат Алексей Чепа.
После победы в президентской гонке США Дональд Трамп может попытаться выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах. Об этом в интервью НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Телеканал Fox News сообщил, что Трамп уже набрал 277 голосов, и для победы необходимо минимум 270. Согласно прогнозу телеканала, экс-президент выиграл в ключевом «колеблющемся штате» — Пенсильвании. Издание The New York Times прогнозирует, что Трамп станет президентом с вероятностью в 95%. Чепа заметил, что США с победой республиканца на выборах вряд ли сменят политический курс.
«Результат говорит о полном провале политики США под руководством демократов в последние годы. Однако, учитывая, что на президента в США оказывают большое давление политические и финансовые круги, ожидать каких-то серьезных перемен нам не стоит. Мы слышали много заявлений Трампа в предвыборное время. Думаю, сейчас он на эмоциональной волне попытается предстать миротворцем. Хороших перспектив (президент Украины Владимир . - прим. НСН) Зеленский для себя не услышит, все его планы победы можно похоронить. Думаю, ему скажут: "Парень, продолжай своими силами, а мы поддержим на словах". При этом продолжится намеченная борьба до последнего украинца. С Путиным Трамп попытается выстроить какие-то отношения, возможно мы чуть оттолкнемся от того дна (в отношениях. - прим. НСН), на котором сейчас находимся», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, США скорее всего продолжат финансировать Украину, но в меньших масштабах.
«Думаю, значительно сократятся поставки оружия на Украину, и Трамп постарается переложить все бремя помощи на Европу. Там будут этому не рады, учитывая всю экономическую и политическую ситуацию на континенте. Европа не сможет и не будет этого делать. США воевали с Россией руками Украины, добились определенных результатов для модернизации своего военно-технического комплекса, слив все старое оружие. Сегодня получили большие заказы, модернизируя экономику. Дальнейшее углубление конфликта им невыгодно, Украину просто выбросят за борт, как использованную аудиторию», - заключил парламентарий.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что американцы голосовали за Дональда Трампа «кошельком» и в надежде победить раскол в обществе, для России же победа республиканцев означает скорые переговоры Трампа и Владимира Путина по Украине.
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