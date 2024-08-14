РФ ведёт закрытые консультации с партнёрами по ситуации в Курской области

Российская сторона проводит закрытые консультации с дружественными странами в связи с агрессией Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По его словам, российские партнёры в индивидуальном порядке озвучат точку зрения в отношении происходящих событий. Кроме того, как сообщает RT, Мирошник констатировал, что Киев поставили тему переговоров на длительную паузу своими попытками атаковать Курскую область.

Дипломат также заявил, что применение Украиной беспилотников для нападений на мирных граждан приобрело в последнее время массовый характер. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Мирошника, с начала текущего года от использования дронов пострадали 723 человека, 124 погибли.

