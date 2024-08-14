ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 270 человек и 16 единиц техники
Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за сутки составили до 270 солдат. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, также были уничтожены два танка, бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и 122 мм гаубица Д-30.
«18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», - добавили в министерстве.
Также в сообщении говорится, что за всё время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что ВСУ задействовали при атаке на Курскую область более 11 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru