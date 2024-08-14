ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 270 человек и 16 единиц техники

По данным ведомства, также были уничтожены два танка, бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и 122 мм гаубица Д-30.

«18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», - добавили в министерстве.

Также в сообщении говорится, что за всё время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что ВСУ задействовали при атаке на Курскую область более 11 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

