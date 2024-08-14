Алаудинов: Цель операции ВСУ в Курской области – захват АЭС в Курчатове

Российские военнослужащие получили информацию о целях операции ВСУ в Курской области. Об том сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

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По его словам, украинские формирования должны были захватить АЭС в Курчатове. После этого руководство Украины, планировало инициировать переговоры с Россией и на них предъявить Москве ультиматум.

Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все планы ВСУ провалились.

«Большая часть техники противника уже уничтожена», - добавил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСКурская ОбластьОперацияВСУ

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