Алаудинов: Цель операции ВСУ в Курской области – захват АЭС в Курчатове
Российские военнослужащие получили информацию о целях операции ВСУ в Курской области. Об том сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, передает РИА Новости.
По его словам, украинские формирования должны были захватить АЭС в Курчатове. После этого руководство Украины, планировало инициировать переговоры с Россией и на них предъявить Москве ультиматум.
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все планы ВСУ провалились.
«Большая часть техники противника уже уничтожена», - добавил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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