Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородскую область

Целью операции ВСУ было захватить стратегические объекты в Курской и частично в Белгородской областях. Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, из изученного им документа следует, что руководство НАТО рассчитывало, что украинские силы смогут занять значительные территории с важными стратегическими объектами для использования в переговорах.

Алаудинов заявил, что в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ

Алаудинов также сообщил, что на территорию Курской области вошло около 12 тыс. военных, среди которых были иностранцы, и значительная часть из них была уничтожена. По его словам, украинская авиация в регионе не была замечена.

Ранее он утверждал, что Украина задействовала более 11 тыс. военных. Согласно полученным им материалам, украинские силы планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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