Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородскую область

Целью операции ВСУ было захватить стратегические объекты в Курской и частично в Белгородской областях. Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, из изученного им документа следует, что руководство НАТО рассчитывало, что украинские силы смогут занять значительные территории с важными стратегическими объектами для использования в переговорах.