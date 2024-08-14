Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородскую область
Целью операции ВСУ было захватить стратегические объекты в Курской и частично в Белгородской областях. Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, из изученного им документа следует, что руководство НАТО рассчитывало, что украинские силы смогут занять значительные территории с важными стратегическими объектами для использования в переговорах.
Алаудинов также сообщил, что на территорию Курской области вошло около 12 тыс. военных, среди которых были иностранцы, и значительная часть из них была уничтожена. По его словам, украинская авиация в регионе не была замечена.
Ранее он утверждал, что Украина задействовала более 11 тыс. военных. Согласно полученным им материалам, украинские силы планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru